Курс QCMU за сегодня изменился на -6.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.22, а максимальная — 19.79.

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