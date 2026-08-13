QCMU股票今天的价格是多少？ Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF股票今天的定价为18.42。它在18.05 - 18.68范围内交易，昨天的收盘价为18.25，交易量达到75。QCMU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF股票是否支付股息？ Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF目前的价值为18.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.60%和USD。实时查看图表以跟踪QCMU走势。

如何购买QCMU股票？ 您可以以18.42的当前价格购买Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF股票。订单通常设置在18.42或18.72附近，而75和-0.22%显示市场活动。立即关注QCMU的实时图表更新。

如何投资QCMU股票？ 投资Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF需要考虑年度范围13.10 - 52.18和当前价格18.42。许多人在以18.42或18.72下订单之前，会比较22.72%和。实时查看QCMU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF的最高价格是52.18。在13.10 - 52.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？ Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF（QCMU）的最低价格为13.10。将其与当前的18.42和13.10 - 52.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QCMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。