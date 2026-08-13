QCMU: Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF
今日QCMU汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点18.05和高点18.68进行交易。
关注Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QCMU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF股票今天的定价为18.42。它在18.05 - 18.68范围内交易，昨天的收盘价为18.25，交易量达到75。QCMU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF股票是否支付股息？
Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF目前的价值为18.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.60%和USD。实时查看图表以跟踪QCMU走势。
如何购买QCMU股票？
您可以以18.42的当前价格购买Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF股票。订单通常设置在18.42或18.72附近，而75和-0.22%显示市场活动。立即关注QCMU的实时图表更新。
如何投资QCMU股票？
投资Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF需要考虑年度范围13.10 - 52.18和当前价格18.42。许多人在以18.42或18.72下订单之前，会比较22.72%和。实时查看QCMU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF的最高价格是52.18。在13.10 - 52.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF的绩效。
Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF（QCMU）的最低价格为13.10。将其与当前的18.42和13.10 - 52.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QCMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QCMU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.25和-24.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.25
- 开盘价
- 18.46
- 卖价
- 18.42
- 买价
- 18.72
- 最低价
- 18.05
- 最高价
- 18.68
- 交易量
- 75
- 日变化
- 0.93%
- 月变化
- 22.72%
- 6个月变化
- 10.22%
- 年变化
- -24.60%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%