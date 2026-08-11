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QCLR: Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

28.21 USD 0.11 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QCLR за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.21, а максимальная — 28.21.

Следите за динамикой Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QCLR сегодня?

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) сегодня оценивается на уровне 28.21. Инструмент торгуется в пределах 28.21 - 28.21, вчерашнее закрытие составило 28.10, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QCLR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF?

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF в настоящее время оценивается в 28.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.27% и USD. Отслеживайте движения QCLR на графике в реальном времени.

Как купить акции QCLR?

Вы можете купить акции Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) по текущей цене 28.21. Ордера обычно размещаются около 28.21 или 28.51, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QCLR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QCLR?

Инвестирование в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF предполагает учет годового диапазона 26.23 - 33.22 и текущей цены 28.21. Многие сравнивают -0.28% и 1.51% перед размещением ордеров на 28.21 или 28.51. Изучайте ежедневные изменения цены QCLR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF?

Самая высокая цена Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) за последний год составила 33.22. Акции заметно колебались в пределах 26.23 - 33.22, сравнение с 28.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF?

Самая низкая цена Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) за год составила 26.23. Сравнение с текущими 28.21 и 26.23 - 33.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QCLR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QCLR?

В прошлом Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.10 и -10.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.21 28.21
Годовой диапазон
26.23 33.22
Предыдущее закрытие
28.10
Open
28.21
Bid
28.21
Ask
28.51
Low
28.21
High
28.21
Объем
1
Дневное изменение
0.39%
Месячное изменение
-0.28%
6-месячное изменение
1.51%
Годовое изменение
-10.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%