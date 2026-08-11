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QCLR: Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
Курс QCLR за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.21, а максимальная — 28.21.
Следите за динамикой Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QCLR сегодня?
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) сегодня оценивается на уровне 28.21. Инструмент торгуется в пределах 28.21 - 28.21, вчерашнее закрытие составило 28.10, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QCLR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF?
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF в настоящее время оценивается в 28.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.27% и USD. Отслеживайте движения QCLR на графике в реальном времени.
Как купить акции QCLR?
Вы можете купить акции Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) по текущей цене 28.21. Ордера обычно размещаются около 28.21 или 28.51, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QCLR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QCLR?
Инвестирование в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF предполагает учет годового диапазона 26.23 - 33.22 и текущей цены 28.21. Многие сравнивают -0.28% и 1.51% перед размещением ордеров на 28.21 или 28.51. Изучайте ежедневные изменения цены QCLR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF?
Самая высокая цена Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) за последний год составила 33.22. Акции заметно колебались в пределах 26.23 - 33.22, сравнение с 28.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF?
Самая низкая цена Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) за год составила 26.23. Сравнение с текущими 28.21 и 26.23 - 33.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QCLR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QCLR?
В прошлом Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.10 и -10.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.10
- Open
- 28.21
- Bid
- 28.21
- Ask
- 28.51
- Low
- 28.21
- High
- 28.21
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- -0.28%
- 6-месячное изменение
- 1.51%
- Годовое изменение
- -10.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%