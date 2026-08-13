QCLR股票今天的价格是多少？ Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF股票今天的定价为28.18。它在28.17 - 28.18范围内交易，昨天的收盘价为28.21，交易量达到2。QCLR的实时价格图表显示了这些更新。

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF股票是否支付股息？ Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF目前的价值为28.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.37%和USD。实时查看图表以跟踪QCLR走势。

如何购买QCLR股票？ 您可以以28.18的当前价格购买Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF股票。订单通常设置在28.18或28.48附近，而2和0.04%显示市场活动。立即关注QCLR的实时图表更新。

如何投资QCLR股票？ 投资Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF需要考虑年度范围26.23 - 33.22和当前价格28.18。许多人在以28.18或28.48下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看QCLR价格图表，了解每日变化。

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF的最高价格是33.22。在26.23 - 33.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF的绩效。

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF股票的最低价格是多少？ Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF（QCLR）的最低价格为26.23。将其与当前的28.18和26.23 - 33.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QCLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。