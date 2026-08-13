QCLR: Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
今日QCLR汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点28.17和高点28.18进行交易。
关注Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QCLR股票今天的价格是多少？
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF股票今天的定价为28.18。它在28.17 - 28.18范围内交易，昨天的收盘价为28.21，交易量达到2。QCLR的实时价格图表显示了这些更新。
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF股票是否支付股息？
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF目前的价值为28.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.37%和USD。实时查看图表以跟踪QCLR走势。
如何购买QCLR股票？
您可以以28.18的当前价格购买Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF股票。订单通常设置在28.18或28.48附近，而2和0.04%显示市场活动。立即关注QCLR的实时图表更新。
如何投资QCLR股票？
投资Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF需要考虑年度范围26.23 - 33.22和当前价格28.18。许多人在以28.18或28.48下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看QCLR价格图表，了解每日变化。
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF的最高价格是33.22。在26.23 - 33.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF的绩效。
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF股票的最低价格是多少？
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF（QCLR）的最低价格为26.23。将其与当前的28.18和26.23 - 33.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QCLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QCLR股票是什么时候拆分的？
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.21和-10.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.21
- 开盘价
- 28.17
- 卖价
- 28.18
- 买价
- 28.48
- 最低价
- 28.17
- 最高价
- 28.18
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- -0.39%
- 6个月变化
- 1.40%
- 年变化
- -10.37%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%