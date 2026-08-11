- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QCJA: FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
Курс QCJA за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.54, а максимальная — 23.54.
Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QCJA сегодня?
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) сегодня оценивается на уровне 23.54. Инструмент торгуется в пределах 23.54 - 23.54, вчерашнее закрытие составило 23.52, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QCJA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January?
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 23.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.31% и USD. Отслеживайте движения QCJA на графике в реальном времени.
Как купить акции QCJA?
Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) по текущей цене 23.54. Ордера обычно размещаются около 23.54 или 23.84, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QCJA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QCJA?
Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 21.23 - 25.47 и текущей цены 23.54. Многие сравнивают 0.99% и 7.39% перед размещением ордеров на 23.54 или 23.84. Изучайте ежедневные изменения цены QCJA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January?
Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) за последний год составила 25.47. Акции заметно колебались в пределах 21.23 - 25.47, сравнение с 23.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January?
Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) за год составила 21.23. Сравнение с текущими 23.54 и 21.23 - 25.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QCJA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QCJA?
В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.52 и 7.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.52
- Open
- 23.54
- Bid
- 23.54
- Ask
- 23.84
- Low
- 23.54
- High
- 23.54
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.99%
- 6-месячное изменение
- 7.39%
- Годовое изменение
- 7.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%