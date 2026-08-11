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QCJA: FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January

23.54 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QCJA за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.54, а максимальная — 23.54.

Следите за динамикой FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QCJA сегодня?

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) сегодня оценивается на уровне 23.54. Инструмент торгуется в пределах 23.54 - 23.54, вчерашнее закрытие составило 23.52, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QCJA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January?

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 23.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.31% и USD. Отслеживайте движения QCJA на графике в реальном времени.

Как купить акции QCJA?

Вы можете купить акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) по текущей цене 23.54. Ордера обычно размещаются около 23.54 или 23.84, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QCJA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QCJA?

Инвестирование в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 21.23 - 25.47 и текущей цены 23.54. Многие сравнивают 0.99% и 7.39% перед размещением ордеров на 23.54 или 23.84. Изучайте ежедневные изменения цены QCJA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January?

Самая высокая цена FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) за последний год составила 25.47. Акции заметно колебались в пределах 21.23 - 25.47, сравнение с 23.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January?

Самая низкая цена FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) за год составила 21.23. Сравнение с текущими 23.54 и 21.23 - 25.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QCJA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QCJA?

В прошлом FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.52 и 7.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.54 23.54
Годовой диапазон
21.23 25.47
Предыдущее закрытие
23.52
Open
23.54
Bid
23.54
Ask
23.84
Low
23.54
High
23.54
Объем
1
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.99%
6-месячное изменение
7.39%
Годовое изменение
7.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%