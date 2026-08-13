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QCJA: FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January

23.56 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QCJA汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点23.54和高点23.58进行交易。

关注FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QCJA股票今天的价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January股票今天的定价为23.56。它在23.54 - 23.58范围内交易，昨天的收盘价为23.54，交易量达到16。QCJA的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January股票是否支付股息？

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January目前的价值为23.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.40%和USD。实时查看图表以跟踪QCJA走势。

如何购买QCJA股票？

您可以以23.56的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January股票。订单通常设置在23.56或23.86附近，而16和0.04%显示市场活动。立即关注QCJA的实时图表更新。

如何投资QCJA股票？

投资FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January需要考虑年度范围21.23 - 25.47和当前价格23.56。许多人在以23.56或23.86下订单之前，会比较1.07%和。实时查看QCJA价格图表，了解每日变化。

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January的最高价格是25.47。在21.23 - 25.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January的绩效。

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January（QCJA）的最低价格为21.23。将其与当前的23.56和21.23 - 25.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QCJA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QCJA股票是什么时候拆分的？

FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.54和7.40%中可见。

日范围
23.54 23.58
年范围
21.23 25.47
前一天收盘价
23.54
开盘价
23.55
卖价
23.56
买价
23.86
最低价
23.54
最高价
23.58
交易量
16
日变化
0.08%
月变化
1.07%
6个月变化
7.48%
年变化
7.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%