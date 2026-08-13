QCJA: FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
今日QCJA汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点23.54和高点23.58进行交易。
关注FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
QCJA股票今天的价格是多少？
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January股票今天的定价为23.56。它在23.54 - 23.58范围内交易，昨天的收盘价为23.54，交易量达到16。QCJA的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January股票是否支付股息？
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January目前的价值为23.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.40%和USD。实时查看图表以跟踪QCJA走势。
如何购买QCJA股票？
您可以以23.56的当前价格购买FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January股票。订单通常设置在23.56或23.86附近，而16和0.04%显示市场活动。立即关注QCJA的实时图表更新。
如何投资QCJA股票？
投资FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January需要考虑年度范围21.23 - 25.47和当前价格23.56。许多人在以23.56或23.86下订单之前，会比较1.07%和。实时查看QCJA价格图表，了解每日变化。
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January的最高价格是25.47。在21.23 - 25.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January的绩效。
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January（QCJA）的最低价格为21.23。将其与当前的23.56和21.23 - 25.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QCJA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QCJA股票是什么时候拆分的？
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.54和7.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.54
- 开盘价
- 23.55
- 卖价
- 23.56
- 买价
- 23.86
- 最低价
- 23.54
- 最高价
- 23.58
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 1.07%
- 6个月变化
- 7.48%
- 年变化
- 7.40%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%