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QBUF: Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly
Курс QBUF за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.81, а максимальная — 30.88.
Следите за динамикой Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QBUF сегодня?
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) сегодня оценивается на уровне 30.83. Инструмент торгуется в пределах 30.81 - 30.88, вчерашнее закрытие составило 30.86, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QBUF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly?
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly в настоящее время оценивается в 30.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.11% и USD. Отслеживайте движения QBUF на графике в реальном времени.
Как купить акции QBUF?
Вы можете купить акции Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) по текущей цене 30.83. Ордера обычно размещаются около 30.83 или 31.13, тогда как 29 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QBUF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QBUF?
Инвестирование в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly предполагает учет годового диапазона 29.02 - 30.91 и текущей цены 30.83. Многие сравнивают 2.26% и 5.17% перед размещением ордеров на 30.83 или 31.13. Изучайте ежедневные изменения цены QBUF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly?
Самая высокая цена Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) за последний год составила 30.91. Акции заметно колебались в пределах 29.02 - 30.91, сравнение с 30.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly?
Самая низкая цена Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) за год составила 29.02. Сравнение с текущими 30.83 и 29.02 - 30.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QBUF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QBUF?
В прошлом Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.86 и 5.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.86
- Open
- 30.86
- Bid
- 30.83
- Ask
- 31.13
- Low
- 30.81
- High
- 30.88
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 2.26%
- 6-месячное изменение
- 5.17%
- Годовое изменение
- 5.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%