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QBUF: Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

30.83 USD 0.03 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QBUF за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.81, а максимальная — 30.88.

Следите за динамикой Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QBUF сегодня?

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) сегодня оценивается на уровне 30.83. Инструмент торгуется в пределах 30.81 - 30.88, вчерашнее закрытие составило 30.86, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QBUF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly?

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly в настоящее время оценивается в 30.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.11% и USD. Отслеживайте движения QBUF на графике в реальном времени.

Как купить акции QBUF?

Вы можете купить акции Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) по текущей цене 30.83. Ордера обычно размещаются около 30.83 или 31.13, тогда как 29 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QBUF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QBUF?

Инвестирование в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly предполагает учет годового диапазона 29.02 - 30.91 и текущей цены 30.83. Многие сравнивают 2.26% и 5.17% перед размещением ордеров на 30.83 или 31.13. Изучайте ежедневные изменения цены QBUF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly?

Самая высокая цена Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) за последний год составила 30.91. Акции заметно колебались в пределах 29.02 - 30.91, сравнение с 30.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly?

Самая низкая цена Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) за год составила 29.02. Сравнение с текущими 30.83 и 29.02 - 30.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QBUF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QBUF?

В прошлом Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.86 и 5.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.81 30.88
Годовой диапазон
29.02 30.91
Предыдущее закрытие
30.86
Open
30.86
Bid
30.83
Ask
31.13
Low
30.81
High
30.88
Объем
29
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
2.26%
6-месячное изменение
5.17%
Годовое изменение
5.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%