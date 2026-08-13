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QBUF: Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

30.77 USD 0.06 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QBUF汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点30.75和高点30.85进行交易。

关注Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QBUF股票今天的价格是多少？

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly股票今天的定价为30.77。它在30.75 - 30.85范围内交易，昨天的收盘价为30.83，交易量达到18。QBUF的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly股票是否支付股息？

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly目前的价值为30.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.91%和USD。实时查看图表以跟踪QBUF走势。

如何购买QBUF股票？

您可以以30.77的当前价格购买Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly股票。订单通常设置在30.77或31.07附近，而18和-0.10%显示市场活动。立即关注QBUF的实时图表更新。

如何投资QBUF股票？

投资Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly需要考虑年度范围29.02 - 30.91和当前价格30.77。许多人在以30.77或31.07下订单之前，会比较2.06%和。实时查看QBUF价格图表，了解每日变化。

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly的最高价格是30.91。在29.02 - 30.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly的绩效。

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly股票的最低价格是多少？

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly（QBUF）的最低价格为29.02。将其与当前的30.77和29.02 - 30.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBUF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QBUF股票是什么时候拆分的？

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.83和4.91%中可见。

日范围
30.75 30.85
年范围
29.02 30.91
前一天收盘价
30.83
开盘价
30.80
卖价
30.77
买价
31.07
最低价
30.75
最高价
30.85
交易量
18
日变化
-0.19%
月变化
2.06%
6个月变化
4.96%
年变化
4.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%