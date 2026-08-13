QBUF: Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly
今日QBUF汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点30.75和高点30.85进行交易。
关注Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- MN
常见问题解答
QBUF股票今天的价格是多少？
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly股票今天的定价为30.77。它在30.75 - 30.85范围内交易，昨天的收盘价为30.83，交易量达到18。QBUF的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly股票是否支付股息？
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly目前的价值为30.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.91%和USD。实时查看图表以跟踪QBUF走势。
如何购买QBUF股票？
您可以以30.77的当前价格购买Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly股票。订单通常设置在30.77或31.07附近，而18和-0.10%显示市场活动。立即关注QBUF的实时图表更新。
如何投资QBUF股票？
投资Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly需要考虑年度范围29.02 - 30.91和当前价格30.77。许多人在以30.77或31.07下订单之前，会比较2.06%和。实时查看QBUF价格图表，了解每日变化。
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly的最高价格是30.91。在29.02 - 30.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly的绩效。
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly股票的最低价格是多少？
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly（QBUF）的最低价格为29.02。将其与当前的30.77和29.02 - 30.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBUF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QBUF股票是什么时候拆分的？
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.83和4.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.83
- 开盘价
- 30.80
- 卖价
- 30.77
- 买价
- 31.07
- 最低价
- 30.75
- 最高价
- 30.85
- 交易量
- 18
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 2.06%
- 6个月变化
- 4.96%
- 年变化
- 4.91%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%