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QBIG: Invesco Top QQQ ETF
Курс QBIG за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.30, а максимальная — 42.30.
Следите за динамикой Invesco Top QQQ ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QBIG сегодня?
Invesco Top QQQ ETF (QBIG) сегодня оценивается на уровне 42.30. Инструмент торгуется в пределах 42.30 - 42.30, вчерашнее закрытие составило 41.74, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QBIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Top QQQ ETF?
Invesco Top QQQ ETF в настоящее время оценивается в 42.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.53% и USD. Отслеживайте движения QBIG на графике в реальном времени.
Как купить акции QBIG?
Вы можете купить акции Invesco Top QQQ ETF (QBIG) по текущей цене 42.30. Ордера обычно размещаются около 42.30 или 42.60, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QBIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QBIG?
Инвестирование в Invesco Top QQQ ETF предполагает учет годового диапазона 32.88 - 43.36 и текущей цены 42.30. Многие сравнивают 4.34% и 20.55% перед размещением ордеров на 42.30 или 42.60. Изучайте ежедневные изменения цены QBIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Top QQQ ETF?
Самая высокая цена Invesco Top QQQ ETF (QBIG) за последний год составила 43.36. Акции заметно колебались в пределах 32.88 - 43.36, сравнение с 41.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Top QQQ ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Top QQQ ETF?
Самая низкая цена Invesco Top QQQ ETF (QBIG) за год составила 32.88. Сравнение с текущими 42.30 и 32.88 - 43.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QBIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QBIG?
В прошлом Invesco Top QQQ ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.74 и 17.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.74
- Open
- 42.30
- Bid
- 42.30
- Ask
- 42.60
- Low
- 42.30
- High
- 42.30
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.34%
- Месячное изменение
- 4.34%
- 6-месячное изменение
- 20.55%
- Годовое изменение
- 17.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%