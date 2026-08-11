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QBIG: Invesco Top QQQ ETF

42.30 USD 0.56 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QBIG за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.30, а максимальная — 42.30.

Следите за динамикой Invesco Top QQQ ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QBIG сегодня?

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) сегодня оценивается на уровне 42.30. Инструмент торгуется в пределах 42.30 - 42.30, вчерашнее закрытие составило 41.74, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QBIG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Top QQQ ETF?

Invesco Top QQQ ETF в настоящее время оценивается в 42.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.53% и USD. Отслеживайте движения QBIG на графике в реальном времени.

Как купить акции QBIG?

Вы можете купить акции Invesco Top QQQ ETF (QBIG) по текущей цене 42.30. Ордера обычно размещаются около 42.30 или 42.60, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QBIG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QBIG?

Инвестирование в Invesco Top QQQ ETF предполагает учет годового диапазона 32.88 - 43.36 и текущей цены 42.30. Многие сравнивают 4.34% и 20.55% перед размещением ордеров на 42.30 или 42.60. Изучайте ежедневные изменения цены QBIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Top QQQ ETF?

Самая высокая цена Invesco Top QQQ ETF (QBIG) за последний год составила 43.36. Акции заметно колебались в пределах 32.88 - 43.36, сравнение с 41.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Top QQQ ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Top QQQ ETF?

Самая низкая цена Invesco Top QQQ ETF (QBIG) за год составила 32.88. Сравнение с текущими 42.30 и 32.88 - 43.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QBIG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QBIG?

В прошлом Invesco Top QQQ ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.74 и 17.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.30 42.30
Годовой диапазон
32.88 43.36
Предыдущее закрытие
41.74
Open
42.30
Bid
42.30
Ask
42.60
Low
42.30
High
42.30
Объем
1
Дневное изменение
1.34%
Месячное изменение
4.34%
6-месячное изменение
20.55%
Годовое изменение
17.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%