QBIG: Invesco Top QQQ ETF
今日QBIG汇率已更改-2.01%。当日，交易品种以低点41.41和高点42.09进行交易。
关注Invesco Top QQQ ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
QBIG股票今天的价格是多少？
Invesco Top QQQ ETF股票今天的定价为41.45。它在41.41 - 42.09范围内交易，昨天的收盘价为42.30，交易量达到10。QBIG的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Top QQQ ETF股票是否支付股息？
Invesco Top QQQ ETF目前的价值为41.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.17%和USD。实时查看图表以跟踪QBIG走势。
如何购买QBIG股票？
您可以以41.45的当前价格购买Invesco Top QQQ ETF股票。订单通常设置在41.45或41.75附近，而10和-1.52%显示市场活动。立即关注QBIG的实时图表更新。
如何投资QBIG股票？
投资Invesco Top QQQ ETF需要考虑年度范围32.88 - 43.36和当前价格41.45。许多人在以41.45或41.75下订单之前，会比较2.24%和。实时查看QBIG价格图表，了解每日变化。
Invesco Top QQQ ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Top QQQ ETF的最高价格是43.36。在32.88 - 43.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Top QQQ ETF的绩效。
Invesco Top QQQ ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Top QQQ ETF（QBIG）的最低价格为32.88。将其与当前的41.45和32.88 - 43.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QBIG股票是什么时候拆分的？
Invesco Top QQQ ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.30和15.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.30
- 开盘价
- 42.09
- 卖价
- 41.45
- 买价
- 41.75
- 最低价
- 41.41
- 最高价
- 42.09
- 交易量
- 10
- 日变化
- -2.01%
- 月变化
- 2.24%
- 6个月变化
- 18.12%
- 年变化
- 15.17%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%