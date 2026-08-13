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QBIG: Invesco Top QQQ ETF

41.45 USD 0.85 (2.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QBIG汇率已更改-2.01%。当日，交易品种以低点41.41和高点42.09进行交易。

关注Invesco Top QQQ ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QBIG股票今天的价格是多少？

Invesco Top QQQ ETF股票今天的定价为41.45。它在41.41 - 42.09范围内交易，昨天的收盘价为42.30，交易量达到10。QBIG的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Top QQQ ETF股票是否支付股息？

Invesco Top QQQ ETF目前的价值为41.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.17%和USD。实时查看图表以跟踪QBIG走势。

如何购买QBIG股票？

您可以以41.45的当前价格购买Invesco Top QQQ ETF股票。订单通常设置在41.45或41.75附近，而10和-1.52%显示市场活动。立即关注QBIG的实时图表更新。

如何投资QBIG股票？

投资Invesco Top QQQ ETF需要考虑年度范围32.88 - 43.36和当前价格41.45。许多人在以41.45或41.75下订单之前，会比较2.24%和。实时查看QBIG价格图表，了解每日变化。

Invesco Top QQQ ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Top QQQ ETF的最高价格是43.36。在32.88 - 43.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Top QQQ ETF的绩效。

Invesco Top QQQ ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Top QQQ ETF（QBIG）的最低价格为32.88。将其与当前的41.45和32.88 - 43.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QBIG股票是什么时候拆分的？

Invesco Top QQQ ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.30和15.17%中可见。

日范围
41.41 42.09
年范围
32.88 43.36
前一天收盘价
42.30
开盘价
42.09
卖价
41.45
买价
41.75
最低价
41.41
最高价
42.09
交易量
10
日变化
-2.01%
月变化
2.24%
6个月变化
18.12%
年变化
15.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%