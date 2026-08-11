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QBF: Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly

15.48 USD 0.20 (1.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QBF за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.45, а максимальная — 15.59.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QBF сегодня?

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) сегодня оценивается на уровне 15.48. Инструмент торгуется в пределах 15.45 - 15.59, вчерашнее закрытие составило 15.68, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QBF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly?

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly в настоящее время оценивается в 15.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.78% и USD. Отслеживайте движения QBF на графике в реальном времени.

Как купить акции QBF?

Вы можете купить акции Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) по текущей цене 15.48. Ордера обычно размещаются около 15.48 или 15.78, тогда как 10 и -0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QBF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QBF?

Инвестирование в Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly предполагает учет годового диапазона 14.58 - 19.44 и текущей цены 15.48. Многие сравнивают 0.13% и -13.76% перед размещением ордеров на 15.48 или 15.78. Изучайте ежедневные изменения цены QBF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly?

Самая высокая цена Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) за последний год составила 19.44. Акции заметно колебались в пределах 14.58 - 19.44, сравнение с 15.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly?

Самая низкая цена Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) за год составила 14.58. Сравнение с текущими 15.48 и 14.58 - 19.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QBF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QBF?

В прошлом Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.68 и -12.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.45 15.59
Годовой диапазон
14.58 19.44
Предыдущее закрытие
15.68
Open
15.59
Bid
15.48
Ask
15.78
Low
15.45
High
15.59
Объем
10
Дневное изменение
-1.28%
Месячное изменение
0.13%
6-месячное изменение
-13.76%
Годовое изменение
-12.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%