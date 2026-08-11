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QBF: Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly
Курс QBF за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.45, а максимальная — 15.59.
Следите за динамикой Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QBF сегодня?
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) сегодня оценивается на уровне 15.48. Инструмент торгуется в пределах 15.45 - 15.59, вчерашнее закрытие составило 15.68, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QBF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly?
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly в настоящее время оценивается в 15.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.78% и USD. Отслеживайте движения QBF на графике в реальном времени.
Как купить акции QBF?
Вы можете купить акции Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) по текущей цене 15.48. Ордера обычно размещаются около 15.48 или 15.78, тогда как 10 и -0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QBF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QBF?
Инвестирование в Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly предполагает учет годового диапазона 14.58 - 19.44 и текущей цены 15.48. Многие сравнивают 0.13% и -13.76% перед размещением ордеров на 15.48 или 15.78. Изучайте ежедневные изменения цены QBF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly?
Самая высокая цена Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) за последний год составила 19.44. Акции заметно колебались в пределах 14.58 - 19.44, сравнение с 15.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly?
Самая низкая цена Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) за год составила 14.58. Сравнение с текущими 15.48 и 14.58 - 19.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QBF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QBF?
В прошлом Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.68 и -12.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.68
- Open
- 15.59
- Bid
- 15.48
- Ask
- 15.78
- Low
- 15.45
- High
- 15.59
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -1.28%
- Месячное изменение
- 0.13%
- 6-месячное изменение
- -13.76%
- Годовое изменение
- -12.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%