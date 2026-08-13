QBF: Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly
今日QBF汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点15.39和高点15.51进行交易。
关注Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
QBF股票今天的价格是多少？
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly股票今天的定价为15.39。它在15.39 - 15.51范围内交易，昨天的收盘价为15.48，交易量达到7。QBF的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly股票是否支付股息？
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly目前的价值为15.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.29%和USD。实时查看图表以跟踪QBF走势。
如何购买QBF股票？
您可以以15.39的当前价格购买Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly股票。订单通常设置在15.39或15.69附近，而7和-0.77%显示市场活动。立即关注QBF的实时图表更新。
如何投资QBF股票？
投资Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly需要考虑年度范围14.58 - 19.44和当前价格15.39。许多人在以15.39或15.69下订单之前，会比较-0.45%和。实时查看QBF价格图表，了解每日变化。
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly的最高价格是19.44。在14.58 - 19.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly的绩效。
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly股票的最低价格是多少？
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly（QBF）的最低价格为14.58。将其与当前的15.39和14.58 - 19.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QBF股票是什么时候拆分的？
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.48和-13.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.48
- 开盘价
- 15.51
- 卖价
- 15.39
- 买价
- 15.69
- 最低价
- 15.39
- 最高价
- 15.51
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.58%
- 月变化
- -0.45%
- 6个月变化
- -14.26%
- 年变化
- -13.29%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%