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QBF: Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly

15.39 USD 0.09 (0.58%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QBF汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点15.39和高点15.51进行交易。

关注Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QBF股票今天的价格是多少？

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly股票今天的定价为15.39。它在15.39 - 15.51范围内交易，昨天的收盘价为15.48，交易量达到7。QBF的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly股票是否支付股息？

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly目前的价值为15.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.29%和USD。实时查看图表以跟踪QBF走势。

如何购买QBF股票？

您可以以15.39的当前价格购买Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly股票。订单通常设置在15.39或15.69附近，而7和-0.77%显示市场活动。立即关注QBF的实时图表更新。

如何投资QBF股票？

投资Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly需要考虑年度范围14.58 - 19.44和当前价格15.39。许多人在以15.39或15.69下订单之前，会比较-0.45%和。实时查看QBF价格图表，了解每日变化。

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly的最高价格是19.44。在14.58 - 19.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly的绩效。

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly股票的最低价格是多少？

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly（QBF）的最低价格为14.58。将其与当前的15.39和14.58 - 19.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QBF股票是什么时候拆分的？

Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.48和-13.29%中可见。

日范围
15.39 15.51
年范围
14.58 19.44
前一天收盘价
15.48
开盘价
15.51
卖价
15.39
买价
15.69
最低价
15.39
最高价
15.51
交易量
7
日变化
-0.58%
月变化
-0.45%
6个月变化
-14.26%
年变化
-13.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%