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QBER: TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
Курс QBER за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.75, а максимальная — 23.85.
Следите за динамикой TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QBER сегодня?
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) сегодня оценивается на уровне 23.80. Инструмент торгуется в пределах 23.75 - 23.85, вчерашнее закрытие составило 23.82, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QBER в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF?
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF в настоящее время оценивается в 23.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.54% и USD. Отслеживайте движения QBER на графике в реальном времени.
Как купить акции QBER?
Вы можете купить акции TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) по текущей цене 23.80. Ордера обычно размещаются около 23.80 или 24.10, тогда как 29 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QBER на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QBER?
Инвестирование в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF предполагает учет годового диапазона 23.73 - 24.32 и текущей цены 23.80. Многие сравнивают 0.13% и -0.42% перед размещением ордеров на 23.80 или 24.10. Изучайте ежедневные изменения цены QBER на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF?
Самая высокая цена TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) за последний год составила 24.32. Акции заметно колебались в пределах 23.73 - 24.32, сравнение с 23.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF?
Самая низкая цена TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) за год составила 23.73. Сравнение с текущими 23.80 и 23.73 - 24.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QBER во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QBER?
В прошлом TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.82 и -0.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.82
- Open
- 23.84
- Bid
- 23.80
- Ask
- 24.10
- Low
- 23.75
- High
- 23.85
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.13%
- 6-месячное изменение
- -0.42%
- Годовое изменение
- -0.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%