КотировкиРазделы
Валюты / QBER
Назад в Рынок акций США

QBER: TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

23.80 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QBER за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.75, а максимальная — 23.85.

Следите за динамикой TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QBER сегодня?

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) сегодня оценивается на уровне 23.80. Инструмент торгуется в пределах 23.75 - 23.85, вчерашнее закрытие составило 23.82, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QBER в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF?

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF в настоящее время оценивается в 23.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.54% и USD. Отслеживайте движения QBER на графике в реальном времени.

Как купить акции QBER?

Вы можете купить акции TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) по текущей цене 23.80. Ордера обычно размещаются около 23.80 или 24.10, тогда как 29 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QBER на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QBER?

Инвестирование в TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF предполагает учет годового диапазона 23.73 - 24.32 и текущей цены 23.80. Многие сравнивают 0.13% и -0.42% перед размещением ордеров на 23.80 или 24.10. Изучайте ежедневные изменения цены QBER на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF?

Самая высокая цена TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) за последний год составила 24.32. Акции заметно колебались в пределах 23.73 - 24.32, сравнение с 23.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF?

Самая низкая цена TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) за год составила 23.73. Сравнение с текущими 23.80 и 23.73 - 24.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QBER во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QBER?

В прошлом TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.82 и -0.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.75 23.85
Годовой диапазон
23.73 24.32
Предыдущее закрытие
23.82
Open
23.84
Bid
23.80
Ask
24.10
Low
23.75
High
23.85
Объем
29
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
0.13%
6-месячное изменение
-0.42%
Годовое изменение
-0.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%