Курс QBER за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.75, а максимальная — 23.85.

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