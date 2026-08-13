QBER: TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
今日QBER汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点23.81和高点23.91进行交易。
关注TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
常见问题解答
QBER股票今天的价格是多少？
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF股票今天的定价为23.83。它在23.81 - 23.91范围内交易，昨天的收盘价为23.80，交易量达到16。QBER的实时价格图表显示了这些更新。
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF股票是否支付股息？
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF目前的价值为23.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.42%和USD。实时查看图表以跟踪QBER走势。
如何购买QBER股票？
您可以以23.83的当前价格购买TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF股票。订单通常设置在23.83或24.13附近，而16和-0.33%显示市场活动。立即关注QBER的实时图表更新。
如何投资QBER股票？
投资TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF需要考虑年度范围23.73 - 24.32和当前价格23.83。许多人在以23.83或24.13下订单之前，会比较0.25%和。实时查看QBER价格图表，了解每日变化。
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF的最高价格是24.32。在23.73 - 24.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF的绩效。
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF股票的最低价格是多少？
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF（QBER）的最低价格为23.73。将其与当前的23.83和23.73 - 24.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBER在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QBER股票是什么时候拆分的？
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.80和-0.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.80
- 开盘价
- 23.91
- 卖价
- 23.83
- 买价
- 24.13
- 最低价
- 23.81
- 最高价
- 23.91
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 0.25%
- 6个月变化
- -0.29%
- 年变化
- -0.42%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%