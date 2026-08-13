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QBER: TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

23.83 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QBER汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点23.81和高点23.91进行交易。

关注TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QBER股票今天的价格是多少？

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF股票今天的定价为23.83。它在23.81 - 23.91范围内交易，昨天的收盘价为23.80，交易量达到16。QBER的实时价格图表显示了这些更新。

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF股票是否支付股息？

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF目前的价值为23.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.42%和USD。实时查看图表以跟踪QBER走势。

如何购买QBER股票？

您可以以23.83的当前价格购买TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF股票。订单通常设置在23.83或24.13附近，而16和-0.33%显示市场活动。立即关注QBER的实时图表更新。

如何投资QBER股票？

投资TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF需要考虑年度范围23.73 - 24.32和当前价格23.83。许多人在以23.83或24.13下订单之前，会比较0.25%和。实时查看QBER价格图表，了解每日变化。

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF的最高价格是24.32。在23.73 - 24.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF的绩效。

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF股票的最低价格是多少？

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF（QBER）的最低价格为23.73。将其与当前的23.83和23.73 - 24.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBER在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QBER股票是什么时候拆分的？

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.80和-0.42%中可见。

日范围
23.81 23.91
年范围
23.73 24.32
前一天收盘价
23.80
开盘价
23.91
卖价
23.83
买价
24.13
最低价
23.81
最高价
23.91
交易量
16
日变化
0.13%
月变化
0.25%
6个月变化
-0.29%
年变化
-0.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%