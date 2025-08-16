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QARP: Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF

68.31 USD 0.29 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QARP за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.31, а максимальная — 68.31.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QARP сегодня?

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF (QARP) сегодня оценивается на уровне 68.31. Инструмент торгуется в пределах 68.31 - 68.31, вчерашнее закрытие составило 68.02, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QARP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF?

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF в настоящее время оценивается в 68.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.55% и USD. Отслеживайте движения QARP на графике в реальном времени.

Как купить акции QARP?

Вы можете купить акции Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF (QARP) по текущей цене 68.31. Ордера обычно размещаются около 68.31 или 68.61, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QARP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QARP?

Инвестирование в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF предполагает учет годового диапазона 55.45 - 68.31 и текущей цены 68.31. Многие сравнивают 1.86% и 10.64% перед размещением ордеров на 68.31 или 68.61. Изучайте ежедневные изменения цены QARP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF?

Самая высокая цена Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF (QARP) за последний год составила 68.31. Акции заметно колебались в пределах 55.45 - 68.31, сравнение с 68.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF?

Самая низкая цена Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF (QARP) за год составила 55.45. Сравнение с текущими 68.31 и 55.45 - 68.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QARP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QARP?

В прошлом Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.02 и 22.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
68.31 68.31
Годовой диапазон
55.45 68.31
Предыдущее закрытие
68.02
Open
68.31
Bid
68.31
Ask
68.61
Low
68.31
High
68.31
Объем
1
Дневное изменение
0.43%
Месячное изменение
1.86%
6-месячное изменение
10.64%
Годовое изменение
22.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%