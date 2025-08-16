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QARP: Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF
Курс QARP за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.31, а максимальная — 68.31.
Следите за динамикой Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QARP сегодня?
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF (QARP) сегодня оценивается на уровне 68.31. Инструмент торгуется в пределах 68.31 - 68.31, вчерашнее закрытие составило 68.02, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QARP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF?
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF в настоящее время оценивается в 68.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.55% и USD. Отслеживайте движения QARP на графике в реальном времени.
Как купить акции QARP?
Вы можете купить акции Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF (QARP) по текущей цене 68.31. Ордера обычно размещаются около 68.31 или 68.61, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QARP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QARP?
Инвестирование в Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF предполагает учет годового диапазона 55.45 - 68.31 и текущей цены 68.31. Многие сравнивают 1.86% и 10.64% перед размещением ордеров на 68.31 или 68.61. Изучайте ежедневные изменения цены QARP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF?
Самая высокая цена Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF (QARP) за последний год составила 68.31. Акции заметно колебались в пределах 55.45 - 68.31, сравнение с 68.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF?
Самая низкая цена Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF (QARP) за год составила 55.45. Сравнение с текущими 68.31 и 55.45 - 68.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QARP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QARP?
В прошлом Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.02 и 22.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 68.02
- Open
- 68.31
- Bid
- 68.31
- Ask
- 68.61
- Low
- 68.31
- High
- 68.31
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- 1.86%
- 6-месячное изменение
- 10.64%
- Годовое изменение
- 22.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%