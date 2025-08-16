QARP: Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF
今日QARP汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点68.21和高点68.21进行交易。
关注Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
QARP股票今天的价格是多少？
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF股票今天的定价为68.21。它在68.21 - 68.21范围内交易，昨天的收盘价为68.31，交易量达到1。QARP的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF股票是否支付股息？
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF目前的价值为68.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.37%和USD。实时查看图表以跟踪QARP走势。
如何购买QARP股票？
您可以以68.21的当前价格购买Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF股票。订单通常设置在68.21或68.51附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注QARP的实时图表更新。
如何投资QARP股票？
投资Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF需要考虑年度范围55.45 - 68.31和当前价格68.21。许多人在以68.21或68.51下订单之前，会比较1.71%和。实时查看QARP价格图表，了解每日变化。
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF的最高价格是68.31。在55.45 - 68.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF的绩效。
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF（QARP）的最低价格为55.45。将其与当前的68.21和55.45 - 68.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QARP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QARP股票是什么时候拆分的？
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.31和22.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 68.31
- 开盘价
- 68.21
- 卖价
- 68.21
- 买价
- 68.51
- 最低价
- 68.21
- 最高价
- 68.21
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- 1.71%
- 6个月变化
- 10.48%
- 年变化
- 22.37%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%