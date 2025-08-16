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QARP: Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF

68.21 USD 0.10 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QARP汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点68.21和高点68.21进行交易。

关注Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QARP新闻

常见问题解答

QARP股票今天的价格是多少？

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF股票今天的定价为68.21。它在68.21 - 68.21范围内交易，昨天的收盘价为68.31，交易量达到1。QARP的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF股票是否支付股息？

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF目前的价值为68.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.37%和USD。实时查看图表以跟踪QARP走势。

如何购买QARP股票？

您可以以68.21的当前价格购买Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF股票。订单通常设置在68.21或68.51附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注QARP的实时图表更新。

如何投资QARP股票？

投资Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF需要考虑年度范围55.45 - 68.31和当前价格68.21。许多人在以68.21或68.51下订单之前，会比较1.71%和。实时查看QARP价格图表，了解每日变化。

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF的最高价格是68.31。在55.45 - 68.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF的绩效。

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF（QARP）的最低价格为55.45。将其与当前的68.21和55.45 - 68.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QARP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QARP股票是什么时候拆分的？

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.31和22.37%中可见。

日范围
68.21 68.21
年范围
55.45 68.31
前一天收盘价
68.31
开盘价
68.21
卖价
68.21
买价
68.51
最低价
68.21
最高价
68.21
交易量
1
日变化
-0.15%
月变化
1.71%
6个月变化
10.48%
年变化
22.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%