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QAI: IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
Курс QAI за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.47, а максимальная — 36.53.
Следите за динамикой IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QAI сегодня?
IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) сегодня оценивается на уровне 36.52. Инструмент торгуется в пределах 36.47 - 36.53, вчерашнее закрытие составило 36.50, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF?
IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF в настоящее время оценивается в 36.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.31% и USD. Отслеживайте движения QAI на графике в реальном времени.
Как купить акции QAI?
Вы можете купить акции IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) по текущей цене 36.52. Ордера обычно размещаются около 36.52 или 36.82, тогда как 22 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QAI?
Инвестирование в IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF предполагает учет годового диапазона 33.60 - 36.89 и текущей цены 36.52. Многие сравнивают 1.36% и 5.31% перед размещением ордеров на 36.52 или 36.82. Изучайте ежедневные изменения цены QAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF?
Самая высокая цена IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) за последний год составила 36.89. Акции заметно колебались в пределах 33.60 - 36.89, сравнение с 36.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF?
Самая низкая цена IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) за год составила 33.60. Сравнение с текущими 36.52 и 33.60 - 36.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QAI?
В прошлом IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.50 и 5.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.50
- Open
- 36.47
- Bid
- 36.52
- Ask
- 36.82
- Low
- 36.47
- High
- 36.53
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 1.36%
- 6-месячное изменение
- 5.31%
- Годовое изменение
- 5.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%