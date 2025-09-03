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QAI: IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

36.52 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QAI за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.47, а максимальная — 36.53.

Следите за динамикой IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QAI сегодня?

IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) сегодня оценивается на уровне 36.52. Инструмент торгуется в пределах 36.47 - 36.53, вчерашнее закрытие составило 36.50, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF?

IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF в настоящее время оценивается в 36.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.31% и USD. Отслеживайте движения QAI на графике в реальном времени.

Как купить акции QAI?

Вы можете купить акции IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) по текущей цене 36.52. Ордера обычно размещаются около 36.52 или 36.82, тогда как 22 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QAI?

Инвестирование в IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF предполагает учет годового диапазона 33.60 - 36.89 и текущей цены 36.52. Многие сравнивают 1.36% и 5.31% перед размещением ордеров на 36.52 или 36.82. Изучайте ежедневные изменения цены QAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF?

Самая высокая цена IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) за последний год составила 36.89. Акции заметно колебались в пределах 33.60 - 36.89, сравнение с 36.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF?

Самая низкая цена IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) за год составила 33.60. Сравнение с текущими 36.52 и 33.60 - 36.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QAI?

В прошлом IQ Hedge MultiIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.50 и 5.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.47 36.53
Годовой диапазон
33.60 36.89
Предыдущее закрытие
36.50
Open
36.47
Bid
36.52
Ask
36.82
Low
36.47
High
36.53
Объем
22
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
1.36%
6-месячное изменение
5.31%
Годовое изменение
5.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%