QAI: IQ多策略对冲基金指数ETF
今日QAI汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点36.50和高点36.58进行交易。
关注IQ多策略对冲基金指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QAI新闻
- Asset Class Scoreboard: June 2026
- Asset Class Scoreboard – May 2026
- QAI: Don't Waste Your Time
- Asset Class Scoreboard: April 2026
- Asset Class Scoreboard: March 2026
- HFGM: Hedge Fund-Like ETF With High Risk And High Reward (NYSE:HFGM)
- QAI: Hedge Fund Replication ETF With TIPs-Like Return And Risk (NYSEARCA:QAI)
- Asset Class Scoreboard: February 2026
- Commodities And World Stocks Surge To Start 2026
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常见问题解答
QAI股票今天的价格是多少？
IQ多策略对冲基金指数ETF股票今天的定价为36.53。它在36.50 - 36.58范围内交易，昨天的收盘价为36.52，交易量达到46。QAI的实时价格图表显示了这些更新。
IQ多策略对冲基金指数ETF股票是否支付股息？
IQ多策略对冲基金指数ETF目前的价值为36.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.33%和USD。实时查看图表以跟踪QAI走势。
如何购买QAI股票？
您可以以36.53的当前价格购买IQ多策略对冲基金指数ETF股票。订单通常设置在36.53或36.83附近，而46和0.03%显示市场活动。立即关注QAI的实时图表更新。
如何投资QAI股票？
投资IQ多策略对冲基金指数ETF需要考虑年度范围33.60 - 36.89和当前价格36.53。许多人在以36.53或36.83下订单之前，会比较1.39%和。实时查看QAI价格图表，了解每日变化。
IQ多策略对冲基金指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，IQ多策略对冲基金指数ETF的最高价格是36.89。在33.60 - 36.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪IQ多策略对冲基金指数ETF的绩效。
IQ多策略对冲基金指数ETF股票的最低价格是多少？
IQ多策略对冲基金指数ETF（QAI）的最低价格为33.60。将其与当前的36.53和33.60 - 36.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QAI股票是什么时候拆分的？
IQ多策略对冲基金指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.52和5.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.52
- 开盘价
- 36.52
- 卖价
- 36.53
- 买价
- 36.83
- 最低价
- 36.50
- 最高价
- 36.58
- 交易量
- 46
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 1.39%
- 6个月变化
- 5.33%
- 年变化
- 5.33%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%