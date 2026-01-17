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QABA: First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
Курс QABA за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.32, а максимальная — 69.02.
Следите за динамикой First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QABA сегодня?
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) сегодня оценивается на уровне 68.45. Инструмент торгуется в пределах 68.32 - 69.02, вчерашнее закрытие составило 69.08, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QABA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund?
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund в настоящее время оценивается в 68.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.35% и USD. Отслеживайте движения QABA на графике в реальном времени.
Как купить акции QABA?
Вы можете купить акции First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) по текущей цене 68.45. Ордера обычно размещаются около 68.45 или 68.75, тогда как 20 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QABA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QABA?
Инвестирование в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund предполагает учет годового диапазона 51.90 - 70.60 и текущей цены 68.45. Многие сравнивают -1.86% и 17.71% перед размещением ордеров на 68.45 или 68.75. Изучайте ежедневные изменения цены QABA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund?
Самая высокая цена First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) за последний год составила 70.60. Акции заметно колебались в пределах 51.90 - 70.60, сравнение с 69.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund?
Самая низкая цена First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) за год составила 51.90. Сравнение с текущими 68.45 и 51.90 - 70.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QABA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QABA?
В прошлом First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.08 и 17.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 69.08
- Open
- 68.81
- Bid
- 68.45
- Ask
- 68.75
- Low
- 68.32
- High
- 69.02
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -0.91%
- Месячное изменение
- -1.86%
- 6-месячное изменение
- 17.71%
- Годовое изменение
- 17.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%