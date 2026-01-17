QABA: First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
今日QABA汇率已更改1.50%。当日，交易品种以低点69.03和高点69.55进行交易。
关注First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
QABA股票今天的价格是多少？
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund股票今天的定价为69.48。它在69.03 - 69.55范围内交易，昨天的收盘价为68.45，交易量达到29。QABA的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund股票是否支付股息？
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund目前的价值为69.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.12%和USD。实时查看图表以跟踪QABA走势。
如何购买QABA股票？
您可以以69.48的当前价格购买First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund股票。订单通常设置在69.48或69.78附近，而29和0.55%显示市场活动。立即关注QABA的实时图表更新。
如何投资QABA股票？
投资First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund需要考虑年度范围51.90 - 70.60和当前价格69.48。许多人在以69.48或69.78下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看QABA价格图表，了解每日变化。
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund的最高价格是70.60。在51.90 - 70.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund的绩效。
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund股票的最低价格是多少？
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund（QABA）的最低价格为51.90。将其与当前的69.48和51.90 - 70.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QABA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QABA股票是什么时候拆分的？
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.45和19.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 68.45
- 开盘价
- 69.10
- 卖价
- 69.48
- 买价
- 69.78
- 最低价
- 69.03
- 最高价
- 69.55
- 交易量
- 29
- 日变化
- 1.50%
- 月变化
- -0.39%
- 6个月变化
- 19.48%
- 年变化
- 19.12%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%