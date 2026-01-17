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QABA: First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

69.48 USD 1.03 (1.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QABA汇率已更改1.50%。当日，交易品种以低点69.03和高点69.55进行交易。

关注First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QABA新闻

常见问题解答

QABA股票今天的价格是多少？

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund股票今天的定价为69.48。它在69.03 - 69.55范围内交易，昨天的收盘价为68.45，交易量达到29。QABA的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund股票是否支付股息？

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund目前的价值为69.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.12%和USD。实时查看图表以跟踪QABA走势。

如何购买QABA股票？

您可以以69.48的当前价格购买First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund股票。订单通常设置在69.48或69.78附近，而29和0.55%显示市场活动。立即关注QABA的实时图表更新。

如何投资QABA股票？

投资First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund需要考虑年度范围51.90 - 70.60和当前价格69.48。许多人在以69.48或69.78下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看QABA价格图表，了解每日变化。

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund的最高价格是70.60。在51.90 - 70.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund的绩效。

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund股票的最低价格是多少？

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund（QABA）的最低价格为51.90。将其与当前的69.48和51.90 - 70.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QABA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QABA股票是什么时候拆分的？

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.45和19.12%中可见。

日范围
69.03 69.55
年范围
51.90 70.60
前一天收盘价
68.45
开盘价
69.10
卖价
69.48
买价
69.78
最低价
69.03
最高价
69.55
交易量
29
日变化
1.50%
月变化
-0.39%
6个月变化
19.48%
年变化
19.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%