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PZT: Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

22.30 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PZT за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.25, а максимальная — 22.37.

Следите за динамикой Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PZT сегодня?

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) сегодня оценивается на уровне 22.30. Инструмент торгуется в пределах 22.25 - 22.37, вчерашнее закрытие составило 22.29, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PZT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF?

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF в настоящее время оценивается в 22.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.60% и USD. Отслеживайте движения PZT на графике в реальном времени.

Как купить акции PZT?

Вы можете купить акции Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) по текущей цене 22.30. Ордера обычно размещаются около 22.30 или 22.60, тогда как 43 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PZT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PZT?

Инвестирование в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.32 - 22.75 и текущей цены 22.30. Многие сравнивают 0.81% и -1.55% перед размещением ордеров на 22.30 или 22.60. Изучайте ежедневные изменения цены PZT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF?

Самая высокая цена Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) за последний год составила 22.75. Акции заметно колебались в пределах 21.32 - 22.75, сравнение с 22.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF?

Самая низкая цена Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) за год составила 21.32. Сравнение с текущими 22.30 и 21.32 - 22.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PZT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PZT?

В прошлом Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.29 и 4.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.25 22.37
Годовой диапазон
21.32 22.75
Предыдущее закрытие
22.29
Open
22.36
Bid
22.30
Ask
22.60
Low
22.25
High
22.37
Объем
43
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.81%
6-месячное изменение
-1.55%
Годовое изменение
4.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%