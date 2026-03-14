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PZT: Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
Курс PZT за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.25, а максимальная — 22.37.
Следите за динамикой Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PZT сегодня?
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) сегодня оценивается на уровне 22.30. Инструмент торгуется в пределах 22.25 - 22.37, вчерашнее закрытие составило 22.29, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PZT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF?
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF в настоящее время оценивается в 22.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.60% и USD. Отслеживайте движения PZT на графике в реальном времени.
Как купить акции PZT?
Вы можете купить акции Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) по текущей цене 22.30. Ордера обычно размещаются около 22.30 или 22.60, тогда как 43 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PZT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PZT?
Инвестирование в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.32 - 22.75 и текущей цены 22.30. Многие сравнивают 0.81% и -1.55% перед размещением ордеров на 22.30 или 22.60. Изучайте ежедневные изменения цены PZT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF?
Самая высокая цена Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) за последний год составила 22.75. Акции заметно колебались в пределах 21.32 - 22.75, сравнение с 22.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF?
Самая низкая цена Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) за год составила 21.32. Сравнение с текущими 22.30 и 21.32 - 22.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PZT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PZT?
В прошлом Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.29 и 4.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.29
- Open
- 22.36
- Bid
- 22.30
- Ask
- 22.60
- Low
- 22.25
- High
- 22.37
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.81%
- 6-месячное изменение
- -1.55%
- Годовое изменение
- 4.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%