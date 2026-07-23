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PY: Principal Value ETF
Курс PY за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.38, а максимальная — 57.65.
Следите за динамикой Principal Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PY сегодня?
Principal Value ETF (PY) сегодня оценивается на уровне 57.64. Инструмент торгуется в пределах 57.38 - 57.65, вчерашнее закрытие составило 57.47, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Principal Value ETF?
Principal Value ETF в настоящее время оценивается в 57.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.08% и USD. Отслеживайте движения PY на графике в реальном времени.
Как купить акции PY?
Вы можете купить акции Principal Value ETF (PY) по текущей цене 57.64. Ордера обычно размещаются около 57.64 или 57.94, тогда как 21 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PY?
Инвестирование в Principal Value ETF предполагает учет годового диапазона 50.51 - 57.69 и текущей цены 57.64. Многие сравнивают 1.73% и 7.61% перед размещением ордеров на 57.64 или 57.94. Изучайте ежедневные изменения цены PY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Principal Value ETF?
Самая высокая цена Principal Value ETF (PY) за последний год составила 57.69. Акции заметно колебались в пределах 50.51 - 57.69, сравнение с 57.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Principal Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Principal Value ETF?
Самая низкая цена Principal Value ETF (PY) за год составила 50.51. Сравнение с текущими 57.64 и 50.51 - 57.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PY?
В прошлом Principal Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.47 и 8.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.47
- Open
- 57.50
- Bid
- 57.64
- Ask
- 57.94
- Low
- 57.38
- High
- 57.65
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 1.73%
- 6-месячное изменение
- 7.61%
- Годовое изменение
- 8.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%