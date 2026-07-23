КотировкиРазделы
Валюты / PY
Назад в Рынок акций США

PY: Principal Value ETF

57.64 USD 0.17 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PY за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.38, а максимальная — 57.65.

Следите за динамикой Principal Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PY

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PY сегодня?

Principal Value ETF (PY) сегодня оценивается на уровне 57.64. Инструмент торгуется в пределах 57.38 - 57.65, вчерашнее закрытие составило 57.47, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Principal Value ETF?

Principal Value ETF в настоящее время оценивается в 57.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.08% и USD. Отслеживайте движения PY на графике в реальном времени.

Как купить акции PY?

Вы можете купить акции Principal Value ETF (PY) по текущей цене 57.64. Ордера обычно размещаются около 57.64 или 57.94, тогда как 21 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PY?

Инвестирование в Principal Value ETF предполагает учет годового диапазона 50.51 - 57.69 и текущей цены 57.64. Многие сравнивают 1.73% и 7.61% перед размещением ордеров на 57.64 или 57.94. Изучайте ежедневные изменения цены PY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Principal Value ETF?

Самая высокая цена Principal Value ETF (PY) за последний год составила 57.69. Акции заметно колебались в пределах 50.51 - 57.69, сравнение с 57.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Principal Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Principal Value ETF?

Самая низкая цена Principal Value ETF (PY) за год составила 50.51. Сравнение с текущими 57.64 и 50.51 - 57.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PY?

В прошлом Principal Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.47 и 8.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.38 57.65
Годовой диапазон
50.51 57.69
Предыдущее закрытие
57.47
Open
57.50
Bid
57.64
Ask
57.94
Low
57.38
High
57.65
Объем
21
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
1.73%
6-месячное изменение
7.61%
Годовое изменение
8.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%