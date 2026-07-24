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PY: Principal Value ETF

57.54 USD 0.10 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PY汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点57.49和高点57.66进行交易。

关注Principal Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PY新闻

常见问题解答

PY股票今天的价格是多少？

Principal Value ETF股票今天的定价为57.54。它在57.49 - 57.66范围内交易，昨天的收盘价为57.64，交易量达到34。PY的实时价格图表显示了这些更新。

Principal Value ETF股票是否支付股息？

Principal Value ETF目前的价值为57.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.89%和USD。实时查看图表以跟踪PY走势。

如何购买PY股票？

您可以以57.54的当前价格购买Principal Value ETF股票。订单通常设置在57.54或57.84附近，而34和-0.10%显示市场活动。立即关注PY的实时图表更新。

如何投资PY股票？

投资Principal Value ETF需要考虑年度范围50.51 - 57.69和当前价格57.54。许多人在以57.54或57.84下订单之前，会比较1.55%和。实时查看PY价格图表，了解每日变化。

Principal Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Principal Value ETF的最高价格是57.69。在50.51 - 57.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Principal Value ETF的绩效。

Principal Value ETF股票的最低价格是多少？

Principal Value ETF（PY）的最低价格为50.51。将其与当前的57.54和50.51 - 57.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PY股票是什么时候拆分的？

Principal Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.64和7.89%中可见。

日范围
57.49 57.66
年范围
50.51 57.69
前一天收盘价
57.64
开盘价
57.60
卖价
57.54
买价
57.84
最低价
57.49
最高价
57.66
交易量
34
日变化
-0.17%
月变化
1.55%
6个月变化
7.42%
年变化
7.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%