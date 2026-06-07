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PXJ: Invesco Oil & Gas Services ETF

44.23 USD 1.98 (4.69%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PXJ за сегодня изменился на 4.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.79, а максимальная — 44.37.

Следите за динамикой Invesco Oil & Gas Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PXJ сегодня?

Invesco Oil & Gas Services ETF (PXJ) сегодня оценивается на уровне 44.23. Инструмент торгуется в пределах 43.79 - 44.37, вчерашнее закрытие составило 42.25, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PXJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Oil & Gas Services ETF?

Invesco Oil & Gas Services ETF в настоящее время оценивается в 44.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 64.85% и USD. Отслеживайте движения PXJ на графике в реальном времени.

Как купить акции PXJ?

Вы можете купить акции Invesco Oil & Gas Services ETF (PXJ) по текущей цене 44.23. Ордера обычно размещаются около 44.23 или 44.53, тогда как 25 и 0.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PXJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PXJ?

Инвестирование в Invesco Oil & Gas Services ETF предполагает учет годового диапазона 25.66 - 47.11 и текущей цены 44.23. Многие сравнивают 6.45% и 3.32% перед размещением ордеров на 44.23 или 44.53. Изучайте ежедневные изменения цены PXJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Oil & Gas Services ETF?

Самая высокая цена Invesco Oil & Gas Services ETF (PXJ) за последний год составила 47.11. Акции заметно колебались в пределах 25.66 - 47.11, сравнение с 42.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Oil & Gas Services ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Oil & Gas Services ETF?

Самая низкая цена Invesco Oil & Gas Services ETF (PXJ) за год составила 25.66. Сравнение с текущими 44.23 и 25.66 - 47.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PXJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PXJ?

В прошлом Invesco Oil & Gas Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.25 и 64.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.79 44.37
Годовой диапазон
25.66 47.11
Предыдущее закрытие
42.25
Open
43.80
Bid
44.23
Ask
44.53
Low
43.79
High
44.37
Объем
25
Дневное изменение
4.69%
Месячное изменение
6.45%
6-месячное изменение
3.32%
Годовое изменение
64.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%