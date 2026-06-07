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PXJ: Invesco Oil & Gas Services ETF
Курс PXJ за сегодня изменился на 4.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.79, а максимальная — 44.37.
Следите за динамикой Invesco Oil & Gas Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PXJ сегодня?
Invesco Oil & Gas Services ETF (PXJ) сегодня оценивается на уровне 44.23. Инструмент торгуется в пределах 43.79 - 44.37, вчерашнее закрытие составило 42.25, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PXJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Oil & Gas Services ETF?
Invesco Oil & Gas Services ETF в настоящее время оценивается в 44.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 64.85% и USD. Отслеживайте движения PXJ на графике в реальном времени.
Как купить акции PXJ?
Вы можете купить акции Invesco Oil & Gas Services ETF (PXJ) по текущей цене 44.23. Ордера обычно размещаются около 44.23 или 44.53, тогда как 25 и 0.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PXJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PXJ?
Инвестирование в Invesco Oil & Gas Services ETF предполагает учет годового диапазона 25.66 - 47.11 и текущей цены 44.23. Многие сравнивают 6.45% и 3.32% перед размещением ордеров на 44.23 или 44.53. Изучайте ежедневные изменения цены PXJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Oil & Gas Services ETF?
Самая высокая цена Invesco Oil & Gas Services ETF (PXJ) за последний год составила 47.11. Акции заметно колебались в пределах 25.66 - 47.11, сравнение с 42.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Oil & Gas Services ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Oil & Gas Services ETF?
Самая низкая цена Invesco Oil & Gas Services ETF (PXJ) за год составила 25.66. Сравнение с текущими 44.23 и 25.66 - 47.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PXJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PXJ?
В прошлом Invesco Oil & Gas Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.25 и 64.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.25
- Open
- 43.80
- Bid
- 44.23
- Ask
- 44.53
- Low
- 43.79
- High
- 44.37
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 4.69%
- Месячное изменение
- 6.45%
- 6-месячное изменение
- 3.32%
- Годовое изменение
- 64.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%