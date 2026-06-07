Invesco Oil & Gas Services ETF (PXJ) сегодня оценивается на уровне 44.23. Инструмент торгуется в пределах 43.79 - 44.37, вчерашнее закрытие составило 42.25, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PXJ в реальном времени.

Invesco Oil & Gas Services ETF в настоящее время оценивается в 44.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 64.85% и USD. Отслеживайте движения PXJ на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Invesco Oil & Gas Services ETF (PXJ) по текущей цене 44.23. Ордера обычно размещаются около 44.23 или 44.53, тогда как 25 и 0.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PXJ на графике в реальном времени.

Инвестирование в Invesco Oil & Gas Services ETF предполагает учет годового диапазона 25.66 - 47.11 и текущей цены 44.23. Многие сравнивают 6.45% и 3.32% перед размещением ордеров на 44.23 или 44.53. Изучайте ежедневные изменения цены PXJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Oil & Gas Services ETF?

Самая высокая цена Invesco Oil & Gas Services ETF (PXJ) за последний год составила 47.11. Акции заметно колебались в пределах 25.66 - 47.11, сравнение с 42.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Oil & Gas Services ETF на графике в реальном времени.