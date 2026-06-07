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PXJ: Invesco Oil & Gas Services ETF

44.41 USD 0.18 (0.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PXJ汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点44.08和高点44.52进行交易。

关注Invesco Oil & Gas Services ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PXJ新闻

常见问题解答

PXJ股票今天的价格是多少？

Invesco Oil & Gas Services ETF股票今天的定价为44.41。它在44.08 - 44.52范围内交易，昨天的收盘价为44.23，交易量达到18。PXJ的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Oil & Gas Services ETF股票是否支付股息？

Invesco Oil & Gas Services ETF目前的价值为44.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注65.52%和USD。实时查看图表以跟踪PXJ走势。

如何购买PXJ股票？

您可以以44.41的当前价格购买Invesco Oil & Gas Services ETF股票。订单通常设置在44.41或44.71附近，而18和0.75%显示市场活动。立即关注PXJ的实时图表更新。

如何投资PXJ股票？

投资Invesco Oil & Gas Services ETF需要考虑年度范围25.66 - 47.11和当前价格44.41。许多人在以44.41或44.71下订单之前，会比较6.88%和。实时查看PXJ价格图表，了解每日变化。

Invesco Oil & Gas Services ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Oil & Gas Services ETF的最高价格是47.11。在25.66 - 47.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Oil & Gas Services ETF的绩效。

Invesco Oil & Gas Services ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Oil & Gas Services ETF（PXJ）的最低价格为25.66。将其与当前的44.41和25.66 - 47.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PXJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PXJ股票是什么时候拆分的？

Invesco Oil & Gas Services ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.23和65.52%中可见。

日范围
44.08 44.52
年范围
25.66 47.11
前一天收盘价
44.23
开盘价
44.08
卖价
44.41
买价
44.71
最低价
44.08
最高价
44.52
交易量
18
日变化
0.41%
月变化
6.88%
6个月变化
3.74%
年变化
65.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%