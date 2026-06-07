PXJ: Invesco Oil & Gas Services ETF
今日PXJ汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点44.08和高点44.52进行交易。
关注Invesco Oil & Gas Services ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PXJ股票今天的价格是多少？
Invesco Oil & Gas Services ETF股票今天的定价为44.41。它在44.08 - 44.52范围内交易，昨天的收盘价为44.23，交易量达到18。PXJ的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Oil & Gas Services ETF股票是否支付股息？
Invesco Oil & Gas Services ETF目前的价值为44.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注65.52%和USD。实时查看图表以跟踪PXJ走势。
如何购买PXJ股票？
您可以以44.41的当前价格购买Invesco Oil & Gas Services ETF股票。订单通常设置在44.41或44.71附近，而18和0.75%显示市场活动。立即关注PXJ的实时图表更新。
如何投资PXJ股票？
投资Invesco Oil & Gas Services ETF需要考虑年度范围25.66 - 47.11和当前价格44.41。许多人在以44.41或44.71下订单之前，会比较6.88%和。实时查看PXJ价格图表，了解每日变化。
Invesco Oil & Gas Services ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Oil & Gas Services ETF的最高价格是47.11。在25.66 - 47.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Oil & Gas Services ETF的绩效。
Invesco Oil & Gas Services ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Oil & Gas Services ETF（PXJ）的最低价格为25.66。将其与当前的44.41和25.66 - 47.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PXJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PXJ股票是什么时候拆分的？
Invesco Oil & Gas Services ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.23和65.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.23
- 开盘价
- 44.08
- 卖价
- 44.41
- 买价
- 44.71
- 最低价
- 44.08
- 最高价
- 44.52
- 交易量
- 18
- 日变化
- 0.41%
- 月变化
- 6.88%
- 6个月变化
- 3.74%
- 年变化
- 65.52%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%