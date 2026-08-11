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PXED: Phoenix Education Partners, Inc.
Курс PXED за сегодня изменился на -3.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.62, а максимальная — 28.65.
Следите за динамикой Phoenix Education Partners, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PXED сегодня?
Phoenix Education Partners, Inc. (PXED) сегодня оценивается на уровне 27.82. Инструмент торгуется в пределах 27.62 - 28.65, вчерашнее закрытие составило 28.89, а торговый объем достиг 135. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PXED в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Phoenix Education Partners, Inc.?
Phoenix Education Partners, Inc. в настоящее время оценивается в 27.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.50% и USD. Отслеживайте движения PXED на графике в реальном времени.
Как купить акции PXED?
Вы можете купить акции Phoenix Education Partners, Inc. (PXED) по текущей цене 27.82. Ордера обычно размещаются около 27.82 или 28.12, тогда как 135 и -2.86% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PXED на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PXED?
Инвестирование в Phoenix Education Partners, Inc. предполагает учет годового диапазона 23.52 - 47.08 и текущей цены 27.82. Многие сравнивают -8.28% и -4.69% перед размещением ордеров на 27.82 или 28.12. Изучайте ежедневные изменения цены PXED на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Phoenix Education Partners, Inc.?
Самая высокая цена Phoenix Education Partners, Inc. (PXED) за последний год составила 47.08. Акции заметно колебались в пределах 23.52 - 47.08, сравнение с 28.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Phoenix Education Partners, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Phoenix Education Partners, Inc.?
Самая низкая цена Phoenix Education Partners, Inc. (PXED) за год составила 23.52. Сравнение с текущими 27.82 и 23.52 - 47.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PXED во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PXED?
В прошлом Phoenix Education Partners, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.89 и -27.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.89
- Open
- 28.64
- Bid
- 27.82
- Ask
- 28.12
- Low
- 27.62
- High
- 28.65
- Объем
- 135
- Дневное изменение
- -3.70%
- Месячное изменение
- -8.28%
- 6-месячное изменение
- -4.69%
- Годовое изменение
- -27.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%