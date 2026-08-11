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PXED: Phoenix Education Partners, Inc.

27.82 USD 1.07 (3.70%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PXED за сегодня изменился на -3.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.62, а максимальная — 28.65.

Следите за динамикой Phoenix Education Partners, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PXED сегодня?

Phoenix Education Partners, Inc. (PXED) сегодня оценивается на уровне 27.82. Инструмент торгуется в пределах 27.62 - 28.65, вчерашнее закрытие составило 28.89, а торговый объем достиг 135. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PXED в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Phoenix Education Partners, Inc.?

Phoenix Education Partners, Inc. в настоящее время оценивается в 27.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.50% и USD. Отслеживайте движения PXED на графике в реальном времени.

Как купить акции PXED?

Вы можете купить акции Phoenix Education Partners, Inc. (PXED) по текущей цене 27.82. Ордера обычно размещаются около 27.82 или 28.12, тогда как 135 и -2.86% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PXED на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PXED?

Инвестирование в Phoenix Education Partners, Inc. предполагает учет годового диапазона 23.52 - 47.08 и текущей цены 27.82. Многие сравнивают -8.28% и -4.69% перед размещением ордеров на 27.82 или 28.12. Изучайте ежедневные изменения цены PXED на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Phoenix Education Partners, Inc.?

Самая высокая цена Phoenix Education Partners, Inc. (PXED) за последний год составила 47.08. Акции заметно колебались в пределах 23.52 - 47.08, сравнение с 28.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Phoenix Education Partners, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Phoenix Education Partners, Inc.?

Самая низкая цена Phoenix Education Partners, Inc. (PXED) за год составила 23.52. Сравнение с текущими 27.82 и 23.52 - 47.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PXED во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PXED?

В прошлом Phoenix Education Partners, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.89 и -27.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.62 28.65
Годовой диапазон
23.52 47.08
Предыдущее закрытие
28.89
Open
28.64
Bid
27.82
Ask
28.12
Low
27.62
High
28.65
Объем
135
Дневное изменение
-3.70%
Месячное изменение
-8.28%
6-месячное изменение
-4.69%
Годовое изменение
-27.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%