PXED: Phoenix Education Partners, Inc.
今日PXED汇率已更改-2.26%。当日，交易品种以低点27.02和高点27.90进行交易。
关注Phoenix Education Partners, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PXED股票今天的价格是多少？
Phoenix Education Partners, Inc.股票今天的定价为27.19。它在27.02 - 27.90范围内交易，昨天的收盘价为27.82，交易量达到101。PXED的实时价格图表显示了这些更新。
Phoenix Education Partners, Inc.股票是否支付股息？
Phoenix Education Partners, Inc.目前的价值为27.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-29.14%和USD。实时查看图表以跟踪PXED走势。
如何购买PXED股票？
您可以以27.19的当前价格购买Phoenix Education Partners, Inc.股票。订单通常设置在27.19或27.49附近，而101和-2.54%显示市场活动。立即关注PXED的实时图表更新。
如何投资PXED股票？
投资Phoenix Education Partners, Inc.需要考虑年度范围23.52 - 47.08和当前价格27.19。许多人在以27.19或27.49下订单之前，会比较-10.35%和。实时查看PXED价格图表，了解每日变化。
Phoenix Education Partners, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Phoenix Education Partners, Inc.的最高价格是47.08。在23.52 - 47.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Phoenix Education Partners, Inc.的绩效。
Phoenix Education Partners, Inc.股票的最低价格是多少？
Phoenix Education Partners, Inc.（PXED）的最低价格为23.52。将其与当前的27.19和23.52 - 47.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PXED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PXED股票是什么时候拆分的？
Phoenix Education Partners, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.82和-29.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.82
- 开盘价
- 27.90
- 卖价
- 27.19
- 买价
- 27.49
- 最低价
- 27.02
- 最高价
- 27.90
- 交易量
- 101
- 日变化
- -2.26%
- 月变化
- -10.35%
- 6个月变化
- -6.85%
- 年变化
- -29.14%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%