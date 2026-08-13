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PXED: Phoenix Education Partners, Inc.

27.19 USD 0.63 (2.26%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PXED汇率已更改-2.26%。当日，交易品种以低点27.02和高点27.90进行交易。

关注Phoenix Education Partners, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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常见问题解答

PXED股票今天的价格是多少？

Phoenix Education Partners, Inc.股票今天的定价为27.19。它在27.02 - 27.90范围内交易，昨天的收盘价为27.82，交易量达到101。PXED的实时价格图表显示了这些更新。

Phoenix Education Partners, Inc.股票是否支付股息？

Phoenix Education Partners, Inc.目前的价值为27.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-29.14%和USD。实时查看图表以跟踪PXED走势。

如何购买PXED股票？

您可以以27.19的当前价格购买Phoenix Education Partners, Inc.股票。订单通常设置在27.19或27.49附近，而101和-2.54%显示市场活动。立即关注PXED的实时图表更新。

如何投资PXED股票？

投资Phoenix Education Partners, Inc.需要考虑年度范围23.52 - 47.08和当前价格27.19。许多人在以27.19或27.49下订单之前，会比较-10.35%和。实时查看PXED价格图表，了解每日变化。

Phoenix Education Partners, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Phoenix Education Partners, Inc.的最高价格是47.08。在23.52 - 47.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Phoenix Education Partners, Inc.的绩效。

Phoenix Education Partners, Inc.股票的最低价格是多少？

Phoenix Education Partners, Inc.（PXED）的最低价格为23.52。将其与当前的27.19和23.52 - 47.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PXED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PXED股票是什么时候拆分的？

Phoenix Education Partners, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.82和-29.14%中可见。

日范围
27.02 27.90
年范围
23.52 47.08
前一天收盘价
27.82
开盘价
27.90
卖价
27.19
买价
27.49
最低价
27.02
最高价
27.90
交易量
101
日变化
-2.26%
月变化
-10.35%
6个月变化
-6.85%
年变化
-29.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%