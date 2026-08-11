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PVEX: TrueShares ConVex Protect ETF

31.67 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PVEX за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.67, а максимальная — 31.67.

Следите за динамикой TrueShares ConVex Protect ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PVEX сегодня?

TrueShares ConVex Protect ETF (PVEX) сегодня оценивается на уровне 31.67. Инструмент торгуется в пределах 31.67 - 31.67, вчерашнее закрытие составило 31.69, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PVEX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares ConVex Protect ETF?

TrueShares ConVex Protect ETF в настоящее время оценивается в 31.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.83% и USD. Отслеживайте движения PVEX на графике в реальном времени.

Как купить акции PVEX?

Вы можете купить акции TrueShares ConVex Protect ETF (PVEX) по текущей цене 31.67. Ордера обычно размещаются около 31.67 или 31.97, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PVEX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PVEX?

Инвестирование в TrueShares ConVex Protect ETF предполагает учет годового диапазона 26.21 - 31.85 и текущей цены 31.67. Многие сравнивают 2.86% и 11.63% перед размещением ордеров на 31.67 или 31.97. Изучайте ежедневные изменения цены PVEX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TrueShares ConVex Protect ETF?

Самая высокая цена TrueShares ConVex Protect ETF (PVEX) за последний год составила 31.85. Акции заметно колебались в пределах 26.21 - 31.85, сравнение с 31.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares ConVex Protect ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TrueShares ConVex Protect ETF?

Самая низкая цена TrueShares ConVex Protect ETF (PVEX) за год составила 26.21. Сравнение с текущими 31.67 и 26.21 - 31.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PVEX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PVEX?

В прошлом TrueShares ConVex Protect ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.69 и 20.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.67 31.67
Годовой диапазон
26.21 31.85
Предыдущее закрытие
31.69
Open
31.67
Bid
31.67
Ask
31.97
Low
31.67
High
31.67
Объем
1
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
2.86%
6-месячное изменение
11.63%
Годовое изменение
20.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%