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PVEX: TrueShares ConVex Protect ETF
Курс PVEX за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.67, а максимальная — 31.67.
Следите за динамикой TrueShares ConVex Protect ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PVEX сегодня?
TrueShares ConVex Protect ETF (PVEX) сегодня оценивается на уровне 31.67. Инструмент торгуется в пределах 31.67 - 31.67, вчерашнее закрытие составило 31.69, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PVEX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares ConVex Protect ETF?
TrueShares ConVex Protect ETF в настоящее время оценивается в 31.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.83% и USD. Отслеживайте движения PVEX на графике в реальном времени.
Как купить акции PVEX?
Вы можете купить акции TrueShares ConVex Protect ETF (PVEX) по текущей цене 31.67. Ордера обычно размещаются около 31.67 или 31.97, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PVEX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PVEX?
Инвестирование в TrueShares ConVex Protect ETF предполагает учет годового диапазона 26.21 - 31.85 и текущей цены 31.67. Многие сравнивают 2.86% и 11.63% перед размещением ордеров на 31.67 или 31.97. Изучайте ежедневные изменения цены PVEX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TrueShares ConVex Protect ETF?
Самая высокая цена TrueShares ConVex Protect ETF (PVEX) за последний год составила 31.85. Акции заметно колебались в пределах 26.21 - 31.85, сравнение с 31.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares ConVex Protect ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TrueShares ConVex Protect ETF?
Самая низкая цена TrueShares ConVex Protect ETF (PVEX) за год составила 26.21. Сравнение с текущими 31.67 и 26.21 - 31.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PVEX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PVEX?
В прошлом TrueShares ConVex Protect ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.69 и 20.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.69
- Open
- 31.67
- Bid
- 31.67
- Ask
- 31.97
- Low
- 31.67
- High
- 31.67
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 2.86%
- 6-месячное изменение
- 11.63%
- Годовое изменение
- 20.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%