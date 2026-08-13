PVEX: TrueShares ConVex Protect ETF
今日PVEX汇率已更改-0.82%。当日，交易品种以低点31.41和高点31.74进行交易。
关注TrueShares ConVex Protect ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PVEX股票今天的价格是多少？
TrueShares ConVex Protect ETF股票今天的定价为31.41。它在31.41 - 31.74范围内交易，昨天的收盘价为31.67，交易量达到12。PVEX的实时价格图表显示了这些更新。
TrueShares ConVex Protect ETF股票是否支付股息？
TrueShares ConVex Protect ETF目前的价值为31.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.84%和USD。实时查看图表以跟踪PVEX走势。
如何购买PVEX股票？
您可以以31.41的当前价格购买TrueShares ConVex Protect ETF股票。订单通常设置在31.41或31.71附近，而12和-0.98%显示市场活动。立即关注PVEX的实时图表更新。
如何投资PVEX股票？
投资TrueShares ConVex Protect ETF需要考虑年度范围26.21 - 31.85和当前价格31.41。许多人在以31.41或31.71下订单之前，会比较2.01%和。实时查看PVEX价格图表，了解每日变化。
TrueShares ConVex Protect ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TrueShares ConVex Protect ETF的最高价格是31.85。在26.21 - 31.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares ConVex Protect ETF的绩效。
TrueShares ConVex Protect ETF股票的最低价格是多少？
TrueShares ConVex Protect ETF（PVEX）的最低价格为26.21。将其与当前的31.41和26.21 - 31.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PVEX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PVEX股票是什么时候拆分的？
TrueShares ConVex Protect ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.67和19.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.67
- 开盘价
- 31.72
- 卖价
- 31.41
- 买价
- 31.71
- 最低价
- 31.41
- 最高价
- 31.74
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.82%
- 月变化
- 2.01%
- 6个月变化
- 10.72%
- 年变化
- 19.84%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%