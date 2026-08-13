PVEX股票今天的价格是多少？ TrueShares ConVex Protect ETF股票今天的定价为31.41。它在31.41 - 31.74范围内交易，昨天的收盘价为31.67，交易量达到12。PVEX的实时价格图表显示了这些更新。

TrueShares ConVex Protect ETF股票是否支付股息？ TrueShares ConVex Protect ETF目前的价值为31.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.84%和USD。实时查看图表以跟踪PVEX走势。

如何购买PVEX股票？ 您可以以31.41的当前价格购买TrueShares ConVex Protect ETF股票。订单通常设置在31.41或31.71附近，而12和-0.98%显示市场活动。立即关注PVEX的实时图表更新。

如何投资PVEX股票？ 投资TrueShares ConVex Protect ETF需要考虑年度范围26.21 - 31.85和当前价格31.41。许多人在以31.41或31.71下订单之前，会比较2.01%和。实时查看PVEX价格图表，了解每日变化。

TrueShares ConVex Protect ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，TrueShares ConVex Protect ETF的最高价格是31.85。在26.21 - 31.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares ConVex Protect ETF的绩效。

TrueShares ConVex Protect ETF股票的最低价格是多少？ TrueShares ConVex Protect ETF（PVEX）的最低价格为26.21。将其与当前的31.41和26.21 - 31.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PVEX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。