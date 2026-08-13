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PVEX: TrueShares ConVex Protect ETF

31.41 USD 0.26 (0.82%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PVEX汇率已更改-0.82%。当日，交易品种以低点31.41和高点31.74进行交易。

关注TrueShares ConVex Protect ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PVEX股票今天的价格是多少？

TrueShares ConVex Protect ETF股票今天的定价为31.41。它在31.41 - 31.74范围内交易，昨天的收盘价为31.67，交易量达到12。PVEX的实时价格图表显示了这些更新。

TrueShares ConVex Protect ETF股票是否支付股息？

TrueShares ConVex Protect ETF目前的价值为31.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.84%和USD。实时查看图表以跟踪PVEX走势。

如何购买PVEX股票？

您可以以31.41的当前价格购买TrueShares ConVex Protect ETF股票。订单通常设置在31.41或31.71附近，而12和-0.98%显示市场活动。立即关注PVEX的实时图表更新。

如何投资PVEX股票？

投资TrueShares ConVex Protect ETF需要考虑年度范围26.21 - 31.85和当前价格31.41。许多人在以31.41或31.71下订单之前，会比较2.01%和。实时查看PVEX价格图表，了解每日变化。

TrueShares ConVex Protect ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TrueShares ConVex Protect ETF的最高价格是31.85。在26.21 - 31.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares ConVex Protect ETF的绩效。

TrueShares ConVex Protect ETF股票的最低价格是多少？

TrueShares ConVex Protect ETF（PVEX）的最低价格为26.21。将其与当前的31.41和26.21 - 31.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PVEX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PVEX股票是什么时候拆分的？

TrueShares ConVex Protect ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.67和19.84%中可见。

日范围
31.41 31.74
年范围
26.21 31.85
前一天收盘价
31.67
开盘价
31.72
卖价
31.41
买价
31.71
最低价
31.41
最高价
31.74
交易量
12
日变化
-0.82%
月变化
2.01%
6个月变化
10.72%
年变化
19.84%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%