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PVAL: Putnam Focused Large Cap Value ETF

54.52 USD 0.27 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PVAL за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.18, а максимальная — 54.63.

Следите за динамикой Putnam Focused Large Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PVAL сегодня?

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) сегодня оценивается на уровне 54.52. Инструмент торгуется в пределах 54.18 - 54.63, вчерашнее закрытие составило 54.25, а торговый объем достиг 3172. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PVAL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam Focused Large Cap Value ETF?

Putnam Focused Large Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 54.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.77% и USD. Отслеживайте движения PVAL на графике в реальном времени.

Как купить акции PVAL?

Вы можете купить акции Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) по текущей цене 54.52. Ордера обычно размещаются около 54.52 или 54.82, тогда как 3172 и 0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PVAL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PVAL?

Инвестирование в Putnam Focused Large Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 41.39 - 54.63 и текущей цены 54.52. Многие сравнивают 2.15% и 13.58% перед размещением ордеров на 54.52 или 54.82. Изучайте ежедневные изменения цены PVAL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Putnam Focused Large Cap Value ETF?

Самая высокая цена Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) за последний год составила 54.63. Акции заметно колебались в пределах 41.39 - 54.63, сравнение с 54.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam Focused Large Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Putnam Focused Large Cap Value ETF?

Самая низкая цена Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) за год составила 41.39. Сравнение с текущими 54.52 и 41.39 - 54.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PVAL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PVAL?

В прошлом Putnam Focused Large Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.25 и 30.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.18 54.63
Годовой диапазон
41.39 54.63
Предыдущее закрытие
54.25
Open
54.20
Bid
54.52
Ask
54.82
Low
54.18
High
54.63
Объем
3.172 K
Дневное изменение
0.50%
Месячное изменение
2.15%
6-месячное изменение
13.58%
Годовое изменение
30.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%