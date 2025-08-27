报价部分
货币 / PVAL
回到股票

PVAL: Putnam Focused Large Cap Value ETF

54.46 USD 0.06 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PVAL汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点54.40和高点54.59进行交易。

关注Putnam Focused Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PVAL新闻

常见问题解答

PVAL股票今天的价格是多少？

Putnam Focused Large Cap Value ETF股票今天的定价为54.46。它在54.40 - 54.59范围内交易，昨天的收盘价为54.52，交易量达到2536。PVAL的实时价格图表显示了这些更新。

Putnam Focused Large Cap Value ETF股票是否支付股息？

Putnam Focused Large Cap Value ETF目前的价值为54.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.63%和USD。实时查看图表以跟踪PVAL走势。

如何购买PVAL股票？

您可以以54.46的当前价格购买Putnam Focused Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在54.46或54.76附近，而2536和-0.15%显示市场活动。立即关注PVAL的实时图表更新。

如何投资PVAL股票？

投资Putnam Focused Large Cap Value ETF需要考虑年度范围41.39 - 54.63和当前价格54.46。许多人在以54.46或54.76下订单之前，会比较2.04%和。实时查看PVAL价格图表，了解每日变化。

Putnam Focused Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Putnam Focused Large Cap Value ETF的最高价格是54.63。在41.39 - 54.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam Focused Large Cap Value ETF的绩效。

Putnam Focused Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

Putnam Focused Large Cap Value ETF（PVAL）的最低价格为41.39。将其与当前的54.46和41.39 - 54.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PVAL股票是什么时候拆分的？

Putnam Focused Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.52和30.63%中可见。

日范围
54.40 54.59
年范围
41.39 54.63
前一天收盘价
54.52
开盘价
54.54
卖价
54.46
买价
54.76
最低价
54.40
最高价
54.59
交易量
2.536 K
日变化
-0.11%
月变化
2.04%
6个月变化
13.46%
年变化
30.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%