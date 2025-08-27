PVAL: Putnam Focused Large Cap Value ETF
今日PVAL汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点54.40和高点54.59进行交易。
关注Putnam Focused Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PVAL股票今天的价格是多少？
Putnam Focused Large Cap Value ETF股票今天的定价为54.46。它在54.40 - 54.59范围内交易，昨天的收盘价为54.52，交易量达到2536。PVAL的实时价格图表显示了这些更新。
Putnam Focused Large Cap Value ETF股票是否支付股息？
Putnam Focused Large Cap Value ETF目前的价值为54.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.63%和USD。实时查看图表以跟踪PVAL走势。
如何购买PVAL股票？
您可以以54.46的当前价格购买Putnam Focused Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在54.46或54.76附近，而2536和-0.15%显示市场活动。立即关注PVAL的实时图表更新。
如何投资PVAL股票？
投资Putnam Focused Large Cap Value ETF需要考虑年度范围41.39 - 54.63和当前价格54.46。许多人在以54.46或54.76下订单之前，会比较2.04%和。实时查看PVAL价格图表，了解每日变化。
Putnam Focused Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Putnam Focused Large Cap Value ETF的最高价格是54.63。在41.39 - 54.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam Focused Large Cap Value ETF的绩效。
Putnam Focused Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Putnam Focused Large Cap Value ETF（PVAL）的最低价格为41.39。将其与当前的54.46和41.39 - 54.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PVAL股票是什么时候拆分的？
Putnam Focused Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.52和30.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.52
- 开盘价
- 54.54
- 卖价
- 54.46
- 买价
- 54.76
- 最低价
- 54.40
- 最高价
- 54.59
- 交易量
- 2.536 K
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 2.04%
- 6个月变化
- 13.46%
- 年变化
- 30.63%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%