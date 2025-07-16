Валюты / PUMP
PUMP: ProPetro Holding Corp
4.80 USD 0.11 (2.35%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PUMP за сегодня изменился на 2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.64, а максимальная — 4.83.
Следите за динамикой ProPetro Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.64 4.83
Годовой диапазон
4.51 11.17
- Предыдущее закрытие
- 4.69
- Open
- 4.72
- Bid
- 4.80
- Ask
- 5.10
- Low
- 4.64
- High
- 4.83
- Объем
- 1.763 K
- Дневное изменение
- 2.35%
- Месячное изменение
- -4.38%
- 6-месячное изменение
- -34.34%
- Годовое изменение
- -36.84%
