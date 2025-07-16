КотировкиРазделы
PUMP: ProPetro Holding Corp

4.80 USD 0.11 (2.35%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PUMP за сегодня изменился на 2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.64, а максимальная — 4.83.

Следите за динамикой ProPetro Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости PUMP

Дневной диапазон
4.64 4.83
Годовой диапазон
4.51 11.17
Предыдущее закрытие
4.69
Open
4.72
Bid
4.80
Ask
5.10
Low
4.64
High
4.83
Объем
1.763 K
Дневное изменение
2.35%
Месячное изменение
-4.38%
6-месячное изменение
-34.34%
Годовое изменение
-36.84%
