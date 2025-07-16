Währungen / PUMP
PUMP: ProPetro Holding Corp
4.93 USD 0.17 (3.57%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PUMP hat sich für heute um 3.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.74 bis zu einem Hoch von 5.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProPetro Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PUMP News
Tagesspanne
4.74 5.01
Jahresspanne
4.51 11.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.76
- Eröffnung
- 4.85
- Bid
- 4.93
- Ask
- 5.23
- Tief
- 4.74
- Hoch
- 5.01
- Volumen
- 2.825 K
- Tagesänderung
- 3.57%
- Monatsänderung
- -1.79%
- 6-Monatsänderung
- -32.56%
- Jahresänderung
- -35.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K