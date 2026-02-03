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PUI: Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
Курс PUI за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.99, а максимальная — 45.05.
Следите за динамикой Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PUI сегодня?
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF (PUI) сегодня оценивается на уровне 45.05. Инструмент торгуется в пределах 44.99 - 45.05, вчерашнее закрытие составило 45.48, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PUI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF?
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF в настоящее время оценивается в 45.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.09% и USD. Отслеживайте движения PUI на графике в реальном времени.
Как купить акции PUI?
Вы можете купить акции Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF (PUI) по текущей цене 45.05. Ордера обычно размещаются около 45.05 или 45.35, тогда как 4 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PUI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PUI?
Инвестирование в Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 42.65 - 49.30 и текущей цены 45.05. Многие сравнивают -0.68% и -6.59% перед размещением ордеров на 45.05 или 45.35. Изучайте ежедневные изменения цены PUI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF?
Самая высокая цена Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF (PUI) за последний год составила 49.30. Акции заметно колебались в пределах 42.65 - 49.30, сравнение с 45.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF?
Самая низкая цена Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF (PUI) за год составила 42.65. Сравнение с текущими 45.05 и 42.65 - 49.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PUI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PUI?
В прошлом Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.48 и 4.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.48
- Open
- 44.99
- Bid
- 45.05
- Ask
- 45.35
- Low
- 44.99
- High
- 45.05
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.95%
- Месячное изменение
- -0.68%
- 6-месячное изменение
- -6.59%
- Годовое изменение
- 4.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%