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PTRN: Pattern Group Inc.

21.12 USD 0.93 (4.22%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PTRN за сегодня изменился на -4.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.72, а максимальная — 22.39.

Следите за динамикой Pattern Group Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PTRN сегодня?

Pattern Group Inc. (PTRN) сегодня оценивается на уровне 21.12. Инструмент торгуется в пределах 20.72 - 22.39, вчерашнее закрытие составило 22.05, а торговый объем достиг 4120. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTRN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pattern Group Inc.?

Pattern Group Inc. в настоящее время оценивается в 21.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 56.68% и USD. Отслеживайте движения PTRN на графике в реальном времени.

Как купить акции PTRN?

Вы можете купить акции Pattern Group Inc. (PTRN) по текущей цене 21.12. Ордера обычно размещаются около 21.12 или 21.42, тогда как 4120 и -4.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTRN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PTRN?

Инвестирование в Pattern Group Inc. предполагает учет годового диапазона 8.92 - 29.80 и текущей цены 21.12. Многие сравнивают -12.04% и 106.86% перед размещением ордеров на 21.12 или 21.42. Изучайте ежедневные изменения цены PTRN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pattern Group Inc.?

Самая высокая цена Pattern Group Inc. (PTRN) за последний год составила 29.80. Акции заметно колебались в пределах 8.92 - 29.80, сравнение с 22.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pattern Group Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pattern Group Inc.?

Самая низкая цена Pattern Group Inc. (PTRN) за год составила 8.92. Сравнение с текущими 21.12 и 8.92 - 29.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTRN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PTRN?

В прошлом Pattern Group Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.05 и 56.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.72 22.39
Годовой диапазон
8.92 29.80
Предыдущее закрытие
22.05
Open
22.00
Bid
21.12
Ask
21.42
Low
20.72
High
22.39
Объем
4.120 K
Дневное изменение
-4.22%
Месячное изменение
-12.04%
6-месячное изменение
106.86%
Годовое изменение
56.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%