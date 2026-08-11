Курс PTRN за сегодня изменился на -4.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.72, а максимальная — 22.39.

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