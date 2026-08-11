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PTRN: Pattern Group Inc.
Курс PTRN за сегодня изменился на -4.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.72, а максимальная — 22.39.
Следите за динамикой Pattern Group Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PTRN сегодня?
Pattern Group Inc. (PTRN) сегодня оценивается на уровне 21.12. Инструмент торгуется в пределах 20.72 - 22.39, вчерашнее закрытие составило 22.05, а торговый объем достиг 4120. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTRN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pattern Group Inc.?
Pattern Group Inc. в настоящее время оценивается в 21.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 56.68% и USD. Отслеживайте движения PTRN на графике в реальном времени.
Как купить акции PTRN?
Вы можете купить акции Pattern Group Inc. (PTRN) по текущей цене 21.12. Ордера обычно размещаются около 21.12 или 21.42, тогда как 4120 и -4.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTRN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PTRN?
Инвестирование в Pattern Group Inc. предполагает учет годового диапазона 8.92 - 29.80 и текущей цены 21.12. Многие сравнивают -12.04% и 106.86% перед размещением ордеров на 21.12 или 21.42. Изучайте ежедневные изменения цены PTRN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pattern Group Inc.?
Самая высокая цена Pattern Group Inc. (PTRN) за последний год составила 29.80. Акции заметно колебались в пределах 8.92 - 29.80, сравнение с 22.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pattern Group Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pattern Group Inc.?
Самая низкая цена Pattern Group Inc. (PTRN) за год составила 8.92. Сравнение с текущими 21.12 и 8.92 - 29.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTRN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PTRN?
В прошлом Pattern Group Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.05 и 56.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.05
- Open
- 22.00
- Bid
- 21.12
- Ask
- 21.42
- Low
- 20.72
- High
- 22.39
- Объем
- 4.120 K
- Дневное изменение
- -4.22%
- Месячное изменение
- -12.04%
- 6-месячное изменение
- 106.86%
- Годовое изменение
- 56.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%