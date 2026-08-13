PTRN: Pattern Group Inc.
今日PTRN汇率已更改5.87%。当日，交易品种以低点20.87和高点22.64进行交易。
关注Pattern Group Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PTRN股票今天的价格是多少？
Pattern Group Inc.股票今天的定价为22.36。它在20.87 - 22.64范围内交易，昨天的收盘价为21.12，交易量达到4997。PTRN的实时价格图表显示了这些更新。
Pattern Group Inc.股票是否支付股息？
Pattern Group Inc.目前的价值为22.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注65.88%和USD。实时查看图表以跟踪PTRN走势。
如何购买PTRN股票？
您可以以22.36的当前价格购买Pattern Group Inc.股票。订单通常设置在22.36或22.66附近，而4997和6.43%显示市场活动。立即关注PTRN的实时图表更新。
如何投资PTRN股票？
投资Pattern Group Inc.需要考虑年度范围8.92 - 29.80和当前价格22.36。许多人在以22.36或22.66下订单之前，会比较-6.87%和。实时查看PTRN价格图表，了解每日变化。
Pattern Group Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pattern Group Inc.的最高价格是29.80。在8.92 - 29.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pattern Group Inc.的绩效。
Pattern Group Inc.股票的最低价格是多少？
Pattern Group Inc.（PTRN）的最低价格为8.92。将其与当前的22.36和8.92 - 29.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PTRN股票是什么时候拆分的？
Pattern Group Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.12和65.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.12
- 开盘价
- 21.01
- 卖价
- 22.36
- 买价
- 22.66
- 最低价
- 20.87
- 最高价
- 22.64
- 交易量
- 4.997 K
- 日变化
- 5.87%
- 月变化
- -6.87%
- 6个月变化
- 119.00%
- 年变化
- 65.88%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%