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PTRN: Pattern Group Inc.

22.36 USD 1.24 (5.87%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PTRN汇率已更改5.87%。当日，交易品种以低点20.87和高点22.64进行交易。

关注Pattern Group Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

PTRN股票今天的价格是多少？

Pattern Group Inc.股票今天的定价为22.36。它在20.87 - 22.64范围内交易，昨天的收盘价为21.12，交易量达到4997。PTRN的实时价格图表显示了这些更新。

Pattern Group Inc.股票是否支付股息？

Pattern Group Inc.目前的价值为22.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注65.88%和USD。实时查看图表以跟踪PTRN走势。

如何购买PTRN股票？

您可以以22.36的当前价格购买Pattern Group Inc.股票。订单通常设置在22.36或22.66附近，而4997和6.43%显示市场活动。立即关注PTRN的实时图表更新。

如何投资PTRN股票？

投资Pattern Group Inc.需要考虑年度范围8.92 - 29.80和当前价格22.36。许多人在以22.36或22.66下订单之前，会比较-6.87%和。实时查看PTRN价格图表，了解每日变化。

Pattern Group Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pattern Group Inc.的最高价格是29.80。在8.92 - 29.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pattern Group Inc.的绩效。

Pattern Group Inc.股票的最低价格是多少？

Pattern Group Inc.（PTRN）的最低价格为8.92。将其与当前的22.36和8.92 - 29.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PTRN股票是什么时候拆分的？

Pattern Group Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.12和65.88%中可见。

日范围
20.87 22.64
年范围
8.92 29.80
前一天收盘价
21.12
开盘价
21.01
卖价
22.36
买价
22.66
最低价
20.87
最高价
22.64
交易量
4.997 K
日变化
5.87%
月变化
-6.87%
6个月变化
119.00%
年变化
65.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%