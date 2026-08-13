PTRN股票今天的价格是多少？ Pattern Group Inc.股票今天的定价为22.36。它在20.87 - 22.64范围内交易，昨天的收盘价为21.12，交易量达到4997。PTRN的实时价格图表显示了这些更新。

Pattern Group Inc.股票是否支付股息？ Pattern Group Inc.目前的价值为22.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注65.88%和USD。实时查看图表以跟踪PTRN走势。

如何购买PTRN股票？ 您可以以22.36的当前价格购买Pattern Group Inc.股票。订单通常设置在22.36或22.66附近，而4997和6.43%显示市场活动。立即关注PTRN的实时图表更新。

如何投资PTRN股票？ 投资Pattern Group Inc.需要考虑年度范围8.92 - 29.80和当前价格22.36。许多人在以22.36或22.66下订单之前，会比较-6.87%和。实时查看PTRN价格图表，了解每日变化。

Pattern Group Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Pattern Group Inc.的最高价格是29.80。在8.92 - 29.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pattern Group Inc.的绩效。

Pattern Group Inc.股票的最低价格是多少？ Pattern Group Inc.（PTRN）的最低价格为8.92。将其与当前的22.36和8.92 - 29.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。