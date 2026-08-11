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PTOR: Praetorian Acquisition Corp.
Курс PTOR за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.94, а максимальная — 9.95.
Следите за динамикой Praetorian Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PTOR сегодня?
Praetorian Acquisition Corp. (PTOR) сегодня оценивается на уровне 9.94. Инструмент торгуется в пределах 9.94 - 9.95, вчерашнее закрытие составило 9.95, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTOR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Praetorian Acquisition Corp.?
Praetorian Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 9.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.91% и USD. Отслеживайте движения PTOR на графике в реальном времени.
Как купить акции PTOR?
Вы можете купить акции Praetorian Acquisition Corp. (PTOR) по текущей цене 9.94. Ордера обычно размещаются около 9.94 или 10.24, тогда как 3 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTOR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PTOR?
Инвестирование в Praetorian Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.77 - 10.03 и текущей цены 9.94. Многие сравнивают 0.00% и 0.91% перед размещением ордеров на 9.94 или 10.24. Изучайте ежедневные изменения цены PTOR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Praetorian Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Praetorian Acquisition Corp. (PTOR) за последний год составила 10.03. Акции заметно колебались в пределах 9.77 - 10.03, сравнение с 9.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Praetorian Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Praetorian Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Praetorian Acquisition Corp. (PTOR) за год составила 9.77. Сравнение с текущими 9.94 и 9.77 - 10.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTOR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PTOR?
В прошлом Praetorian Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.95 и 0.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.95
- Open
- 9.95
- Bid
- 9.94
- Ask
- 10.24
- Low
- 9.94
- High
- 9.95
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 0.91%
- Годовое изменение
- 0.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%