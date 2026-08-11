КотировкиРазделы
Валюты / PTOR
Назад в Рынок акций США

PTOR: Praetorian Acquisition Corp.

9.94 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PTOR за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.94, а максимальная — 9.95.

Следите за динамикой Praetorian Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PTOR сегодня?

Praetorian Acquisition Corp. (PTOR) сегодня оценивается на уровне 9.94. Инструмент торгуется в пределах 9.94 - 9.95, вчерашнее закрытие составило 9.95, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTOR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Praetorian Acquisition Corp.?

Praetorian Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 9.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.91% и USD. Отслеживайте движения PTOR на графике в реальном времени.

Как купить акции PTOR?

Вы можете купить акции Praetorian Acquisition Corp. (PTOR) по текущей цене 9.94. Ордера обычно размещаются около 9.94 или 10.24, тогда как 3 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTOR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PTOR?

Инвестирование в Praetorian Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.77 - 10.03 и текущей цены 9.94. Многие сравнивают 0.00% и 0.91% перед размещением ордеров на 9.94 или 10.24. Изучайте ежедневные изменения цены PTOR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Praetorian Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Praetorian Acquisition Corp. (PTOR) за последний год составила 10.03. Акции заметно колебались в пределах 9.77 - 10.03, сравнение с 9.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Praetorian Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Praetorian Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Praetorian Acquisition Corp. (PTOR) за год составила 9.77. Сравнение с текущими 9.94 и 9.77 - 10.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTOR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PTOR?

В прошлом Praetorian Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.95 и 0.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.94 9.95
Годовой диапазон
9.77 10.03
Предыдущее закрытие
9.95
Open
9.95
Bid
9.94
Ask
10.24
Low
9.94
High
9.95
Объем
3
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
0.91%
Годовое изменение
0.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%