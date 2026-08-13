PTOR: Praetorian Acquisition Corp.
今日PTOR汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点9.93和高点10.00进行交易。
关注Praetorian Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PTOR股票今天的价格是多少？
Praetorian Acquisition Corp.股票今天的定价为9.96。它在9.93 - 10.00范围内交易，昨天的收盘价为9.94，交易量达到795。PTOR的实时价格图表显示了这些更新。
Praetorian Acquisition Corp.股票是否支付股息？
Praetorian Acquisition Corp.目前的价值为9.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.12%和USD。实时查看图表以跟踪PTOR走势。
如何购买PTOR股票？
您可以以9.96的当前价格购买Praetorian Acquisition Corp.股票。订单通常设置在9.96或10.26附近，而795和0.20%显示市场活动。立即关注PTOR的实时图表更新。
如何投资PTOR股票？
投资Praetorian Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.77 - 10.03和当前价格9.96。许多人在以9.96或10.26下订单之前，会比较0.20%和。实时查看PTOR价格图表，了解每日变化。
Praetorian Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Praetorian Acquisition Corp.的最高价格是10.03。在9.77 - 10.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Praetorian Acquisition Corp.的绩效。
Praetorian Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
Praetorian Acquisition Corp.（PTOR）的最低价格为9.77。将其与当前的9.96和9.77 - 10.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTOR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PTOR股票是什么时候拆分的？
Praetorian Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.94和1.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.94
- 开盘价
- 9.94
- 卖价
- 9.96
- 买价
- 10.26
- 最低价
- 9.93
- 最高价
- 10.00
- 交易量
- 795
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- 1.12%
- 年变化
- 1.12%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%