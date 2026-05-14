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PTIN: Pacer Trendpilot International ETF

37.43 USD 0.14 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PTIN за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.39, а максимальная — 37.43.

Следите за динамикой Pacer Trendpilot International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PTIN сегодня?

Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) сегодня оценивается на уровне 37.43. Инструмент торгуется в пределах 37.39 - 37.43, вчерашнее закрытие составило 37.57, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTIN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Trendpilot International ETF?

Pacer Trendpilot International ETF в настоящее время оценивается в 37.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.75% и USD. Отслеживайте движения PTIN на графике в реальном времени.

Как купить акции PTIN?

Вы можете купить акции Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) по текущей цене 37.43. Ордера обычно размещаются около 37.43 или 37.73, тогда как 5 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTIN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PTIN?

Инвестирование в Pacer Trendpilot International ETF предполагает учет годового диапазона 28.06 - 37.57 и текущей цены 37.43. Многие сравнивают 2.72% и 7.34% перед размещением ордеров на 37.43 или 37.73. Изучайте ежедневные изменения цены PTIN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer Trendpilot International ETF?

Самая высокая цена Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) за последний год составила 37.57. Акции заметно колебались в пределах 28.06 - 37.57, сравнение с 37.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Trendpilot International ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacer Trendpilot International ETF?

Самая низкая цена Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) за год составила 28.06. Сравнение с текущими 37.43 и 28.06 - 37.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTIN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PTIN?

В прошлом Pacer Trendpilot International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.57 и 27.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.39 37.43
Годовой диапазон
28.06 37.57
Предыдущее закрытие
37.57
Open
37.39
Bid
37.43
Ask
37.73
Low
37.39
High
37.43
Объем
5
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
2.72%
6-месячное изменение
7.34%
Годовое изменение
27.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%