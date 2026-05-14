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PTIN: Pacer Trendpilot International ETF
Курс PTIN за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.39, а максимальная — 37.43.
Следите за динамикой Pacer Trendpilot International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PTIN сегодня?
Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) сегодня оценивается на уровне 37.43. Инструмент торгуется в пределах 37.39 - 37.43, вчерашнее закрытие составило 37.57, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTIN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Trendpilot International ETF?
Pacer Trendpilot International ETF в настоящее время оценивается в 37.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.75% и USD. Отслеживайте движения PTIN на графике в реальном времени.
Как купить акции PTIN?
Вы можете купить акции Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) по текущей цене 37.43. Ордера обычно размещаются около 37.43 или 37.73, тогда как 5 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTIN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PTIN?
Инвестирование в Pacer Trendpilot International ETF предполагает учет годового диапазона 28.06 - 37.57 и текущей цены 37.43. Многие сравнивают 2.72% и 7.34% перед размещением ордеров на 37.43 или 37.73. Изучайте ежедневные изменения цены PTIN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer Trendpilot International ETF?
Самая высокая цена Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) за последний год составила 37.57. Акции заметно колебались в пределах 28.06 - 37.57, сравнение с 37.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Trendpilot International ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer Trendpilot International ETF?
Самая низкая цена Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) за год составила 28.06. Сравнение с текущими 37.43 и 28.06 - 37.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTIN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PTIN?
В прошлом Pacer Trendpilot International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.57 и 27.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.57
- Open
- 37.39
- Bid
- 37.43
- Ask
- 37.73
- Low
- 37.39
- High
- 37.43
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- 2.72%
- 6-месячное изменение
- 7.34%
- Годовое изменение
- 27.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%