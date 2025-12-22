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PTIN: Pacer Trendpilot International ETF

37.48 USD 0.05 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PTIN汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点37.45和高点37.62进行交易。

关注Pacer Trendpilot International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PTIN新闻

常见问题解答

PTIN股票今天的价格是多少？

Pacer Trendpilot International ETF股票今天的定价为37.48。它在37.45 - 37.62范围内交易，昨天的收盘价为37.43，交易量达到11。PTIN的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Trendpilot International ETF股票是否支付股息？

Pacer Trendpilot International ETF目前的价值为37.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.92%和USD。实时查看图表以跟踪PTIN走势。

如何购买PTIN股票？

您可以以37.48的当前价格购买Pacer Trendpilot International ETF股票。订单通常设置在37.48或37.78附近，而11和-0.37%显示市场活动。立即关注PTIN的实时图表更新。

如何投资PTIN股票？

投资Pacer Trendpilot International ETF需要考虑年度范围28.06 - 37.62和当前价格37.48。许多人在以37.48或37.78下订单之前，会比较2.85%和。实时查看PTIN价格图表，了解每日变化。

Pacer Trendpilot International ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer Trendpilot International ETF的最高价格是37.62。在28.06 - 37.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Trendpilot International ETF的绩效。

Pacer Trendpilot International ETF股票的最低价格是多少？

Pacer Trendpilot International ETF（PTIN）的最低价格为28.06。将其与当前的37.48和28.06 - 37.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PTIN股票是什么时候拆分的？

Pacer Trendpilot International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.43和27.92%中可见。

日范围
37.45 37.62
年范围
28.06 37.62
前一天收盘价
37.43
开盘价
37.62
卖价
37.48
买价
37.78
最低价
37.45
最高价
37.62
交易量
11
日变化
0.13%
月变化
2.85%
6个月变化
7.48%
年变化
27.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%