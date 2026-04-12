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PTH: Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF

61.10 USD 0.79 (1.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PTH за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.00, а максимальная — 61.21.

Следите за динамикой Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PTH сегодня?

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH) сегодня оценивается на уровне 61.10. Инструмент торгуется в пределах 60.00 - 61.21, вчерашнее закрытие составило 60.31, а торговый объем достиг 159. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF?

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF в настоящее время оценивается в 61.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 54.72% и USD. Отслеживайте движения PTH на графике в реальном времени.

Как купить акции PTH?

Вы можете купить акции Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH) по текущей цене 61.10. Ордера обычно размещаются около 61.10 или 61.40, тогда как 159 и 1.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PTH?

Инвестирование в Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 39.39 - 61.78 и текущей цены 61.10. Многие сравнивают 5.67% и 24.82% перед размещением ордеров на 61.10 или 61.40. Изучайте ежедневные изменения цены PTH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF?

Самая высокая цена Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH) за последний год составила 61.78. Акции заметно колебались в пределах 39.39 - 61.78, сравнение с 60.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF?

Самая низкая цена Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH) за год составила 39.39. Сравнение с текущими 61.10 и 39.39 - 61.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PTH?

В прошлом Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.31 и 54.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
60.00 61.21
Годовой диапазон
39.39 61.78
Предыдущее закрытие
60.31
Open
60.24
Bid
61.10
Ask
61.40
Low
60.00
High
61.21
Объем
159
Дневное изменение
1.31%
Месячное изменение
5.67%
6-месячное изменение
24.82%
Годовое изменение
54.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%