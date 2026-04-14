PTH: Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
今日PTH汇率已更改-1.80%。当日，交易品种以低点59.94和高点61.32进行交易。
关注Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PTH股票今天的价格是多少？
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF股票今天的定价为60.00。它在59.94 - 61.32范围内交易，昨天的收盘价为61.10，交易量达到67。PTH的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF股票是否支付股息？
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF目前的价值为60.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注51.94%和USD。实时查看图表以跟踪PTH走势。
如何购买PTH股票？
您可以以60.00的当前价格购买Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF股票。订单通常设置在60.00或60.30附近，而67和-2.15%显示市场活动。立即关注PTH的实时图表更新。
如何投资PTH股票？
投资Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF需要考虑年度范围39.39 - 61.78和当前价格60.00。许多人在以60.00或60.30下订单之前，会比较3.77%和。实时查看PTH价格图表，了解每日变化。
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF的最高价格是61.78。在39.39 - 61.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF的绩效。
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF（PTH）的最低价格为39.39。将其与当前的60.00和39.39 - 61.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PTH股票是什么时候拆分的？
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.10和51.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 61.10
- 开盘价
- 61.32
- 卖价
- 60.00
- 买价
- 60.30
- 最低价
- 59.94
- 最高价
- 61.32
- 交易量
- 67
- 日变化
- -1.80%
- 月变化
- 3.77%
- 6个月变化
- 22.57%
- 年变化
- 51.94%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%