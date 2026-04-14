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PTH: Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF

60.00 USD 1.10 (1.80%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PTH汇率已更改-1.80%。当日，交易品种以低点59.94和高点61.32进行交易。

关注Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PTH新闻

常见问题解答

PTH股票今天的价格是多少？

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF股票今天的定价为60.00。它在59.94 - 61.32范围内交易，昨天的收盘价为61.10，交易量达到67。PTH的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF股票是否支付股息？

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF目前的价值为60.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注51.94%和USD。实时查看图表以跟踪PTH走势。

如何购买PTH股票？

您可以以60.00的当前价格购买Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF股票。订单通常设置在60.00或60.30附近，而67和-2.15%显示市场活动。立即关注PTH的实时图表更新。

如何投资PTH股票？

投资Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF需要考虑年度范围39.39 - 61.78和当前价格60.00。许多人在以60.00或60.30下订单之前，会比较3.77%和。实时查看PTH价格图表，了解每日变化。

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF的最高价格是61.78。在39.39 - 61.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF的绩效。

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF（PTH）的最低价格为39.39。将其与当前的60.00和39.39 - 61.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PTH股票是什么时候拆分的？

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.10和51.94%中可见。

日范围
59.94 61.32
年范围
39.39 61.78
前一天收盘价
61.10
开盘价
61.32
卖价
60.00
买价
60.30
最低价
59.94
最高价
61.32
交易量
67
日变化
-1.80%
月变化
3.77%
6个月变化
22.57%
年变化
51.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%