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PTEU: Pacer TrendpilotTM European Index ETF

34.45 USD 0.04 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PTEU за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.45, а максимальная — 34.57.

Следите за динамикой Pacer TrendpilotTM European Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PTEU сегодня?

Pacer TrendpilotTM European Index ETF (PTEU) сегодня оценивается на уровне 34.45. Инструмент торгуется в пределах 34.45 - 34.57, вчерашнее закрытие составило 34.49, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTEU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer TrendpilotTM European Index ETF?

Pacer TrendpilotTM European Index ETF в настоящее время оценивается в 34.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.97% и USD. Отслеживайте движения PTEU на графике в реальном времени.

Как купить акции PTEU?

Вы можете купить акции Pacer TrendpilotTM European Index ETF (PTEU) по текущей цене 34.45. Ордера обычно размещаются около 34.45 или 34.75, тогда как 2 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTEU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PTEU?

Инвестирование в Pacer TrendpilotTM European Index ETF предполагает учет годового диапазона 28.85 - 34.62 и текущей цены 34.45. Многие сравнивают 1.56% и 8.23% перед размещением ордеров на 34.45 или 34.75. Изучайте ежедневные изменения цены PTEU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer TrendpilotTM European Index ETF?

Самая высокая цена Pacer TrendpilotTM European Index ETF (PTEU) за последний год составила 34.62. Акции заметно колебались в пределах 28.85 - 34.62, сравнение с 34.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer TrendpilotTM European Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacer TrendpilotTM European Index ETF?

Самая низкая цена Pacer TrendpilotTM European Index ETF (PTEU) за год составила 28.85. Сравнение с текущими 34.45 и 28.85 - 34.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTEU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PTEU?

В прошлом Pacer TrendpilotTM European Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.49 и 4.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.45 34.57
Годовой диапазон
28.85 34.62
Предыдущее закрытие
34.49
Open
34.57
Bid
34.45
Ask
34.75
Low
34.45
High
34.57
Объем
2
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
1.56%
6-месячное изменение
8.23%
Годовое изменение
4.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%