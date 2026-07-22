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PTEU: Pacer TrendpilotTM European Index ETF
Курс PTEU за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.45, а максимальная — 34.57.
Следите за динамикой Pacer TrendpilotTM European Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PTEU сегодня?
Pacer TrendpilotTM European Index ETF (PTEU) сегодня оценивается на уровне 34.45. Инструмент торгуется в пределах 34.45 - 34.57, вчерашнее закрытие составило 34.49, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTEU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer TrendpilotTM European Index ETF?
Pacer TrendpilotTM European Index ETF в настоящее время оценивается в 34.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.97% и USD. Отслеживайте движения PTEU на графике в реальном времени.
Как купить акции PTEU?
Вы можете купить акции Pacer TrendpilotTM European Index ETF (PTEU) по текущей цене 34.45. Ордера обычно размещаются около 34.45 или 34.75, тогда как 2 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTEU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PTEU?
Инвестирование в Pacer TrendpilotTM European Index ETF предполагает учет годового диапазона 28.85 - 34.62 и текущей цены 34.45. Многие сравнивают 1.56% и 8.23% перед размещением ордеров на 34.45 или 34.75. Изучайте ежедневные изменения цены PTEU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer TrendpilotTM European Index ETF?
Самая высокая цена Pacer TrendpilotTM European Index ETF (PTEU) за последний год составила 34.62. Акции заметно колебались в пределах 28.85 - 34.62, сравнение с 34.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer TrendpilotTM European Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer TrendpilotTM European Index ETF?
Самая низкая цена Pacer TrendpilotTM European Index ETF (PTEU) за год составила 28.85. Сравнение с текущими 34.45 и 28.85 - 34.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTEU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PTEU?
В прошлом Pacer TrendpilotTM European Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.49 и 4.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.49
- Open
- 34.57
- Bid
- 34.45
- Ask
- 34.75
- Low
- 34.45
- High
- 34.57
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 1.56%
- 6-месячное изменение
- 8.23%
- Годовое изменение
- 4.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%