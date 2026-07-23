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PTEU: Pacer TrendpilotTM European Index ETF

34.63 USD 0.18 (0.52%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PTEU汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点34.59和高点34.90进行交易。

关注Pacer TrendpilotTM European Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PTEU新闻

常见问题解答

PTEU股票今天的价格是多少？

Pacer TrendpilotTM European Index ETF股票今天的定价为34.63。它在34.59 - 34.90范围内交易，昨天的收盘价为34.45，交易量达到23。PTEU的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer TrendpilotTM European Index ETF股票是否支付股息？

Pacer TrendpilotTM European Index ETF目前的价值为34.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.51%和USD。实时查看图表以跟踪PTEU走势。

如何购买PTEU股票？

您可以以34.63的当前价格购买Pacer TrendpilotTM European Index ETF股票。订单通常设置在34.63或34.93附近，而23和0.06%显示市场活动。立即关注PTEU的实时图表更新。

如何投资PTEU股票？

投资Pacer TrendpilotTM European Index ETF需要考虑年度范围28.85 - 34.90和当前价格34.63。许多人在以34.63或34.93下订单之前，会比较2.09%和。实时查看PTEU价格图表，了解每日变化。

Pacer TrendpilotTM European Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer TrendpilotTM European Index ETF的最高价格是34.90。在28.85 - 34.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer TrendpilotTM European Index ETF的绩效。

Pacer TrendpilotTM European Index ETF股票的最低价格是多少？

Pacer TrendpilotTM European Index ETF（PTEU）的最低价格为28.85。将其与当前的34.63和28.85 - 34.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTEU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PTEU股票是什么时候拆分的？

Pacer TrendpilotTM European Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.45和5.51%中可见。

日范围
34.59 34.90
年范围
28.85 34.90
前一天收盘价
34.45
开盘价
34.61
卖价
34.63
买价
34.93
最低价
34.59
最高价
34.90
交易量
23
日变化
0.52%
月变化
2.09%
6个月变化
8.80%
年变化
5.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%