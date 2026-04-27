КотировкиРазделы
Валюты / PTBD
Назад в Рынок акций США

PTBD: Pacer Trendpilot US Bond ETF

19.12 USD 0.03 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PTBD за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.11, а максимальная — 19.15.

Следите за динамикой Pacer Trendpilot US Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PTBD

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PTBD сегодня?

Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) сегодня оценивается на уровне 19.12. Инструмент торгуется в пределах 19.11 - 19.15, вчерашнее закрытие составило 19.15, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTBD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Trendpilot US Bond ETF?

Pacer Trendpilot US Bond ETF в настоящее время оценивается в 19.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.09% и USD. Отслеживайте движения PTBD на графике в реальном времени.

Как купить акции PTBD?

Вы можете купить акции Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) по текущей цене 19.12. Ордера обычно размещаются около 19.12 или 19.42, тогда как 11 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTBD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PTBD?

Инвестирование в Pacer Trendpilot US Bond ETF предполагает учет годового диапазона 18.69 - 19.97 и текущей цены 19.12. Многие сравнивают 0.74% и -0.88% перед размещением ордеров на 19.12 или 19.42. Изучайте ежедневные изменения цены PTBD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer Trendpilot US Bond ETF?

Самая высокая цена Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) за последний год составила 19.97. Акции заметно колебались в пределах 18.69 - 19.97, сравнение с 19.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Trendpilot US Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacer Trendpilot US Bond ETF?

Самая низкая цена Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) за год составила 18.69. Сравнение с текущими 19.12 и 18.69 - 19.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTBD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PTBD?

В прошлом Pacer Trendpilot US Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.15 и -3.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.11 19.15
Годовой диапазон
18.69 19.97
Предыдущее закрытие
19.15
Open
19.15
Bid
19.12
Ask
19.42
Low
19.11
High
19.15
Объем
11
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
0.74%
6-месячное изменение
-0.88%
Годовое изменение
-3.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%