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PTBD: Pacer Trendpilot US Bond ETF
Курс PTBD за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.11, а максимальная — 19.15.
Следите за динамикой Pacer Trendpilot US Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PTBD сегодня?
Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) сегодня оценивается на уровне 19.12. Инструмент торгуется в пределах 19.11 - 19.15, вчерашнее закрытие составило 19.15, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTBD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Trendpilot US Bond ETF?
Pacer Trendpilot US Bond ETF в настоящее время оценивается в 19.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.09% и USD. Отслеживайте движения PTBD на графике в реальном времени.
Как купить акции PTBD?
Вы можете купить акции Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) по текущей цене 19.12. Ордера обычно размещаются около 19.12 или 19.42, тогда как 11 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTBD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PTBD?
Инвестирование в Pacer Trendpilot US Bond ETF предполагает учет годового диапазона 18.69 - 19.97 и текущей цены 19.12. Многие сравнивают 0.74% и -0.88% перед размещением ордеров на 19.12 или 19.42. Изучайте ежедневные изменения цены PTBD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer Trendpilot US Bond ETF?
Самая высокая цена Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) за последний год составила 19.97. Акции заметно колебались в пределах 18.69 - 19.97, сравнение с 19.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Trendpilot US Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer Trendpilot US Bond ETF?
Самая низкая цена Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) за год составила 18.69. Сравнение с текущими 19.12 и 18.69 - 19.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTBD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PTBD?
В прошлом Pacer Trendpilot US Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.15 и -3.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.15
- Open
- 19.15
- Bid
- 19.12
- Ask
- 19.42
- Low
- 19.11
- High
- 19.15
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 0.74%
- 6-месячное изменение
- -0.88%
- Годовое изменение
- -3.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%