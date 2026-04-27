报价部分
货币 / PTBD
回到股票

PTBD: Pacer Trendpilot US Bond ETF

19.10 USD 0.02 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PTBD汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点19.10和高点19.12进行交易。

关注Pacer Trendpilot US Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PTBD新闻

常见问题解答

PTBD股票今天的价格是多少？

Pacer Trendpilot US Bond ETF股票今天的定价为19.10。它在19.10 - 19.12范围内交易，昨天的收盘价为19.12，交易量达到14。PTBD的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Trendpilot US Bond ETF股票是否支付股息？

Pacer Trendpilot US Bond ETF目前的价值为19.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.19%和USD。实时查看图表以跟踪PTBD走势。

如何购买PTBD股票？

您可以以19.10的当前价格购买Pacer Trendpilot US Bond ETF股票。订单通常设置在19.10或19.40附近，而14和-0.05%显示市场活动。立即关注PTBD的实时图表更新。

如何投资PTBD股票？

投资Pacer Trendpilot US Bond ETF需要考虑年度范围18.69 - 19.97和当前价格19.10。许多人在以19.10或19.40下订单之前，会比较0.63%和。实时查看PTBD价格图表，了解每日变化。

Pacer Trendpilot US Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer Trendpilot US Bond ETF的最高价格是19.97。在18.69 - 19.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Trendpilot US Bond ETF的绩效。

Pacer Trendpilot US Bond ETF股票的最低价格是多少？

Pacer Trendpilot US Bond ETF（PTBD）的最低价格为18.69。将其与当前的19.10和18.69 - 19.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTBD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PTBD股票是什么时候拆分的？

Pacer Trendpilot US Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.12和-3.19%中可见。

日范围
19.10 19.12
年范围
18.69 19.97
前一天收盘价
19.12
开盘价
19.11
卖价
19.10
买价
19.40
最低价
19.10
最高价
19.12
交易量
14
日变化
-0.10%
月变化
0.63%
6个月变化
-0.98%
年变化
-3.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%