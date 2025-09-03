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PTA: Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F
Курс PTA за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.00, а максимальная — 19.15.
Следите за динамикой Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PTA сегодня?
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F (PTA) сегодня оценивается на уровне 19.10. Инструмент торгуется в пределах 19.00 - 19.15, вчерашнее закрытие составило 19.06, а торговый объем достиг 65. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F?
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F в настоящее время оценивается в 19.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.49% и USD. Отслеживайте движения PTA на графике в реальном времени.
Как купить акции PTA?
Вы можете купить акции Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F (PTA) по текущей цене 19.10. Ордера обычно размещаются около 19.10 или 19.40, тогда как 65 и 0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PTA?
Инвестирование в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F предполагает учет годового диапазона 18.13 - 20.92 и текущей цены 19.10. Многие сравнивают 1.33% и -3.05% перед размещением ордеров на 19.10 или 19.40. Изучайте ежедневные изменения цены PTA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F?
Самая высокая цена Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F (PTA) за последний год составила 20.92. Акции заметно колебались в пределах 18.13 - 20.92, сравнение с 19.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F?
Самая низкая цена Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F (PTA) за год составила 18.13. Сравнение с текущими 19.10 и 18.13 - 20.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PTA?
В прошлом Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.06 и -5.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.06
- Open
- 19.00
- Bid
- 19.10
- Ask
- 19.40
- Low
- 19.00
- High
- 19.15
- Объем
- 65
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 1.33%
- 6-месячное изменение
- -3.05%
- Годовое изменение
- -5.49%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%