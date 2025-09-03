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PTA: Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F

19.10 USD 0.04 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PTA за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.00, а максимальная — 19.15.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PTA сегодня?

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F (PTA) сегодня оценивается на уровне 19.10. Инструмент торгуется в пределах 19.00 - 19.15, вчерашнее закрытие составило 19.06, а торговый объем достиг 65. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F?

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F в настоящее время оценивается в 19.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.49% и USD. Отслеживайте движения PTA на графике в реальном времени.

Как купить акции PTA?

Вы можете купить акции Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F (PTA) по текущей цене 19.10. Ордера обычно размещаются около 19.10 или 19.40, тогда как 65 и 0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PTA?

Инвестирование в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F предполагает учет годового диапазона 18.13 - 20.92 и текущей цены 19.10. Многие сравнивают 1.33% и -3.05% перед размещением ордеров на 19.10 или 19.40. Изучайте ежедневные изменения цены PTA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F?

Самая высокая цена Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F (PTA) за последний год составила 20.92. Акции заметно колебались в пределах 18.13 - 20.92, сравнение с 19.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F?

Самая низкая цена Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F (PTA) за год составила 18.13. Сравнение с текущими 19.10 и 18.13 - 20.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PTA?

В прошлом Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.06 и -5.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.00 19.15
Годовой диапазон
18.13 20.92
Предыдущее закрытие
19.06
Open
19.00
Bid
19.10
Ask
19.40
Low
19.00
High
19.15
Объем
65
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
1.33%
6-месячное изменение
-3.05%
Годовое изменение
-5.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%