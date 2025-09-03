Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F股票今天的定价为18.80。它在18.77 - 19.10范围内交易，昨天的收盘价为19.10，交易量达到251。PTA的实时价格图表显示了这些更新。

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F目前的价值为18.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.98%和USD。实时查看图表以跟踪PTA走势。

您可以以18.80的当前价格购买Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F股票。订单通常设置在18.80或19.10附近，而251和-1.57%显示市场活动。立即关注PTA的实时图表更新。

投资Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F需要考虑年度范围18.13 - 20.92和当前价格18.80。许多人在以18.80或19.10下订单之前，会比较-0.27%和。实时查看PTA价格图表，了解每日变化。

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F的最高价格是20.92。在18.13 - 20.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F的绩效。