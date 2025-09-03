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PTA: Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F

18.80 USD 0.30 (1.57%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PTA汇率已更改-1.57%。当日，交易品种以低点18.77和高点19.10进行交易。

关注Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • W1
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PTA新闻

常见问题解答

PTA股票今天的价格是多少？

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F股票今天的定价为18.80。它在18.77 - 19.10范围内交易，昨天的收盘价为19.10，交易量达到251。PTA的实时价格图表显示了这些更新。

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F股票是否支付股息？

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F目前的价值为18.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.98%和USD。实时查看图表以跟踪PTA走势。

如何购买PTA股票？

您可以以18.80的当前价格购买Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F股票。订单通常设置在18.80或19.10附近，而251和-1.57%显示市场活动。立即关注PTA的实时图表更新。

如何投资PTA股票？

投资Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F需要考虑年度范围18.13 - 20.92和当前价格18.80。许多人在以18.80或19.10下订单之前，会比较-0.27%和。实时查看PTA价格图表，了解每日变化。

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F的最高价格是20.92。在18.13 - 20.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F的绩效。

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F股票的最低价格是多少？

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F（PTA）的最低价格为18.13。将其与当前的18.80和18.13 - 20.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PTA股票是什么时候拆分的？

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.10和-6.98%中可见。

日范围
18.77 19.10
年范围
18.13 20.92
前一天收盘价
19.10
开盘价
19.10
卖价
18.80
买价
19.10
最低价
18.77
最高价
19.10
交易量
251
日变化
-1.57%
月变化
-0.27%
6个月变化
-4.57%
年变化
-6.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%