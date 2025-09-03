PTA: Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F
今日PTA汇率已更改-1.57%。当日，交易品种以低点18.77和高点19.10进行交易。
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- M5
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常见问题解答
PTA股票今天的价格是多少？
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F股票今天的定价为18.80。它在18.77 - 19.10范围内交易，昨天的收盘价为19.10，交易量达到251。PTA的实时价格图表显示了这些更新。
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F股票是否支付股息？
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F目前的价值为18.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.98%和USD。实时查看图表以跟踪PTA走势。
如何购买PTA股票？
您可以以18.80的当前价格购买Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F股票。订单通常设置在18.80或19.10附近，而251和-1.57%显示市场活动。立即关注PTA的实时图表更新。
如何投资PTA股票？
投资Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F需要考虑年度范围18.13 - 20.92和当前价格18.80。许多人在以18.80或19.10下订单之前，会比较-0.27%和。实时查看PTA价格图表，了解每日变化。
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F的最高价格是20.92。在18.13 - 20.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F的绩效。
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F股票的最低价格是多少？
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F（PTA）的最低价格为18.13。将其与当前的18.80和18.13 - 20.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PTA股票是什么时候拆分的？
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income F历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.10和-6.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.10
- 开盘价
- 19.10
- 卖价
- 18.80
- 买价
- 19.10
- 最低价
- 18.77
- 最高价
- 19.10
- 交易量
- 251
- 日变化
- -1.57%
- 月变化
- -0.27%
- 6个月变化
- -4.57%
- 年变化
- -6.98%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%