Курс PSWD за сегодня изменился на 3.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.52, а максимальная — 46.54.

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