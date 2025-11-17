- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PSWD: Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF
Курс PSWD за сегодня изменился на 3.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.52, а максимальная — 46.54.
Следите за динамикой Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PSWD
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PSWD сегодня?
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) сегодня оценивается на уровне 46.54. Инструмент торгуется в пределах 46.52 - 46.54, вчерашнее закрытие составило 45.14, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSWD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF?
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF в настоящее время оценивается в 46.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.43% и USD. Отслеживайте движения PSWD на графике в реальном времени.
Как купить акции PSWD?
Вы можете купить акции Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) по текущей цене 46.54. Ордера обычно размещаются около 46.54 или 46.84, тогда как 5 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSWD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PSWD?
Инвестирование в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF предполагает учет годового диапазона 28.72 - 46.54 и текущей цены 46.54. Многие сравнивают 9.58% и 54.57% перед размещением ордеров на 46.54 или 46.84. Изучайте ежедневные изменения цены PSWD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF?
Самая высокая цена Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) за последний год составила 46.54. Акции заметно колебались в пределах 28.72 - 46.54, сравнение с 45.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF?
Самая низкая цена Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) за год составила 28.72. Сравнение с текущими 46.54 и 28.72 - 46.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSWD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PSWD?
В прошлом Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.14 и 31.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.14
- Open
- 46.53
- Bid
- 46.54
- Ask
- 46.84
- Low
- 46.52
- High
- 46.54
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 3.10%
- Месячное изменение
- 9.58%
- 6-месячное изменение
- 54.57%
- Годовое изменение
- 31.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%