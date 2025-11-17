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PSWD: Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

46.54 USD 1.40 (3.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PSWD за сегодня изменился на 3.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.52, а максимальная — 46.54.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSWD сегодня?

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) сегодня оценивается на уровне 46.54. Инструмент торгуется в пределах 46.52 - 46.54, вчерашнее закрытие составило 45.14, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSWD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF?

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF в настоящее время оценивается в 46.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.43% и USD. Отслеживайте движения PSWD на графике в реальном времени.

Как купить акции PSWD?

Вы можете купить акции Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) по текущей цене 46.54. Ордера обычно размещаются около 46.54 или 46.84, тогда как 5 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSWD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSWD?

Инвестирование в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF предполагает учет годового диапазона 28.72 - 46.54 и текущей цены 46.54. Многие сравнивают 9.58% и 54.57% перед размещением ордеров на 46.54 или 46.84. Изучайте ежедневные изменения цены PSWD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF?

Самая высокая цена Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) за последний год составила 46.54. Акции заметно колебались в пределах 28.72 - 46.54, сравнение с 45.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF?

Самая низкая цена Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) за год составила 28.72. Сравнение с текущими 46.54 и 28.72 - 46.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSWD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSWD?

В прошлом Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.14 и 31.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.52 46.54
Годовой диапазон
28.72 46.54
Предыдущее закрытие
45.14
Open
46.53
Bid
46.54
Ask
46.84
Low
46.52
High
46.54
Объем
5
Дневное изменение
3.10%
Месячное изменение
9.58%
6-месячное изменение
54.57%
Годовое изменение
31.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%