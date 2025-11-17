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PSWD: Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

46.62 USD 0.08 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PSWD汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点46.29和高点46.78进行交易。

关注Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PSWD新闻

常见问题解答

PSWD股票今天的价格是多少？

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF股票今天的定价为46.62。它在46.29 - 46.78范围内交易，昨天的收盘价为46.54，交易量达到12。PSWD的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF股票是否支付股息？

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF目前的价值为46.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.66%和USD。实时查看图表以跟踪PSWD走势。

如何购买PSWD股票？

您可以以46.62的当前价格购买Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF股票。订单通常设置在46.62或46.92附近，而12和0.54%显示市场活动。立即关注PSWD的实时图表更新。

如何投资PSWD股票？

投资Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF需要考虑年度范围28.72 - 46.78和当前价格46.62。许多人在以46.62或46.92下订单之前，会比较9.77%和。实时查看PSWD价格图表，了解每日变化。

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF的最高价格是46.78。在28.72 - 46.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF的绩效。

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF（PSWD）的最低价格为28.72。将其与当前的46.62和28.72 - 46.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSWD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PSWD股票是什么时候拆分的？

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.54和31.66%中可见。

日范围
46.29 46.78
年范围
28.72 46.78
前一天收盘价
46.54
开盘价
46.37
卖价
46.62
买价
46.92
最低价
46.29
最高价
46.78
交易量
12
日变化
0.17%
月变化
9.77%
6个月变化
54.83%
年变化
31.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%